Ιαπωνία: Συρρικνώθηκε η οικονομία για πρώτη φορά σε 6 τρίμηνα

Λιγότερο του αναμενόμενου συρρικνώθηκε η οικονομία της Ιαπωνίας στο γ' τρίμηνο, με την ανάπτυξη της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης να συγκρατούν την πτώση.

Λιγότερο του αναμενόμενου συρρικνώθηκε η οικονομία της Ιαπωνίας στο γ' τρίμηνο, με την ανάπτυξη της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης να συγκρατούν την πτώση.

Αναλυτικότερα, το ετησιοποιημένο ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 1,8%, ενώ σε βάση τριμήνου η οικονομία συρρικνώθηκε για πρώτη φορά σε διάστημα 6 τριμήνων, με το ΑΕΠ να υποχωρεί 0,4%.

Η συρρίκνωση, ωστόσο, ήταν πιο ήπια από την εκτιμώμενη ετήσια πτώση 2,5% και τριμηνιαία 0,6% που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Η δημόσια ζήτηση αυξήθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενη κυρίως από την κρατική κατανάλωση, ενώ η ιδιωτική ζήτηση μειώθηκε κατά 1,8%, λόγω της μείωσης των επενδύσεων σε κατοικίες κατά περισσότερο από 32%.

Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 4,5% το τρίτο τρίμηνο σε ετήσια βάση και κατά 1,2% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, οπότε είχαν αυξηθεί κατά 2,3%.