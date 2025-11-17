Οικονομία | Διεθνή

Ιαπωνία: Συρρικνώθηκε η οικονομία για πρώτη φορά σε 6 τρίμηνα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιαπωνία: Συρρικνώθηκε η οικονομία για πρώτη φορά σε 6 τρίμηνα
Λιγότερο του αναμενόμενου συρρικνώθηκε η οικονομία της Ιαπωνίας στο γ' τρίμηνο, με την ανάπτυξη της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης να συγκρατούν την πτώση.

Λιγότερο του αναμενόμενου συρρικνώθηκε η οικονομία της Ιαπωνίας στο γ' τρίμηνο, με την ανάπτυξη της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης να συγκρατούν την πτώση.

Αναλυτικότερα, το ετησιοποιημένο ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 1,8%, ενώ σε βάση τριμήνου η οικονομία συρρικνώθηκε για πρώτη φορά σε διάστημα 6 τριμήνων, με το ΑΕΠ να υποχωρεί 0,4%.

Η συρρίκνωση, ωστόσο, ήταν πιο ήπια από την εκτιμώμενη ετήσια πτώση 2,5% και τριμηνιαία 0,6% που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Η δημόσια ζήτηση αυξήθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενη κυρίως από την κρατική κατανάλωση, ενώ η ιδιωτική ζήτηση μειώθηκε κατά 1,8%, λόγω της μείωσης των επενδύσεων σε κατοικίες κατά περισσότερο από 32%.

Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 4,5% το τρίτο τρίμηνο σε ετήσια βάση και κατά 1,2% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, οπότε είχαν αυξηθεί κατά 2,3%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Τα λάθη που κοστίζουν έως 1.200 ευρώ - Πώς μπορεί να χαθεί η ενίσχυση

Πού ανοίγει νέο κατάστημα η Pizza Hut

Στο 12% παραμένει το μισθολογικό χάσμα αντρών και γυναικών στην ΕΕ - Στο 24,5% η «ψαλίδα» στις συντάξεις

tags:
Ιαπωνία
ΑΕΠ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider