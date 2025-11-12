Kocher της ΕΚΤ: Δεν θα ήταν τεράστια έκπληξη εάν το 2026 δεν είχαμε καμία αύξηση επιτοκίων

Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα μπορούσε να ξεπεράσει τις υφιστάμενες προβλέψεις, δεδομένης και της βελτιώσης που καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία, δήλωσε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας και μέλο του δ.σ. της ΕΚΤ, Martin Kocher.

Σε συνέντευξή του στο Econostream, ο Kocher σημείωσε ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ θα μπορούσαν θεωρητικά να πάνε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, δεν χρειάζεται να μετακινηθούν καθόλου για όσο χρονικό διάστημα οι προσδοκίες της ΕΚΤ για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό παραμένουν σε ευθυγράμμιση με τις τρέχουσες προσδοκίες, ακόμη και αν το διάστημα αυτό αποδειχθεί παρατεταμένο.

Στο ίδιο μήκος κύματος με το σλόγκαν νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ ότι βρισκόμαστε «σε καλό σημείο», ο Kocher επισήμανε ότι οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί συγκρίνοντας ιστορικά τις συνθήκες, παρά το γεγονός ότι τελευταία δείχνουν πιο ισορροπημένοι. Ως αποτέλεσμα, «είναι δύσκολο να πούμε τι θα συμβεί έως τον Δεκέμβριο, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι το ελαφρώς βελτιωμένο outlook θα διατηρηθεί και θα παραμείνουμε σε ένα καλό σημείο». Ο ίδιος ελπίζει πως οι κίνδυνοι καθοδικής απόκλισης, ορισμένοι από τους οποίους θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά την ανάπτυξη, δεν θα γίνουν πραγματικότητα. «Αντιθέτως, με βάση τα πρόσφατα στοιχεία, ένα κάπως πιο ισχυρό αναπτυξιακό outlook δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Σύμφωνα με τον Kocher, δεν θα προκαλούσε μεγάλη έκπληξη εάν το 2026 περνούσε χωρίς καμία αύξηση επιτοκίων. «Εννοώ, πως εάν η προοπτική του πληθωρισμού παραμείνει κοντά σε αυτό που περιμένουμε και εάν οι προβλέψεις για το ΑΕΠ είναι παρόμοιες, τότε μπορεί να έχουμε ένα μεγαλύτερο διάστημα παραμονής στο τρέχον επίπεδο επιτοκίων», εξήγησε.

Φώτο: Getty Images