Στουρνάρας: Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο αναγκαιότητα, αλλά και επενδυτική ευκαιρία

Την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή όχι μόνο ως απειλή, αλλά και ως πηγή οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών, υπογράμμισε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο 1ο Ελληνογερμανικό Sustainability Forum «NEW World – NEW Sustainable Policy», που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ευκαιρία για καινοτομία, ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Όπως σημείωσε, τα οφέλη της προσαρμογής αποτυπώνονται στο λεγόμενο «τριπλό μέρισμα»:

Πρώτον, στη μείωση των μελλοντικών απωλειών, με τον περιορισμό των επιπτώσεων των καταστροφών που συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την προστασία της ζωής και των υποδομών.

Δεύτερον, στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της καινοτομίας, σε τομείς, για παράδειγμα, όπως ο κατασκευαστικός και ο γεωργικός. Αυτή η οικονομική ώθηση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγικότητα και ανάπτυξη.

Τρίτον, στα συνεπακόλουθα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που επιφέρουν οι επενδύσεις, όπως, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, όσο οι κοινωνίες γίνονται πιο ανθεκτικές.

Αναφερόμενος σε πρόσφατη μελέτη του World Resources Institute, τόνισε ότι κάθε δολάριο που επενδύεται σε έργα προσαρμογής μπορεί να αποφέρει δέκα δολάρια οφέλους σε βάθος δεκαετίας, στοιχείο που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι η πράσινη μετάβαση μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης.

Ο Διοικητής παρέθεσε παραδείγματα πόλεων ανά τον κόσμο που επενδύουν ήδη σε ανθεκτικές υποδομές, όπως η Αθήνα, το Παρίσι και η Κοπεγχάγη, και παρατήρησε ότι η προσαρμογή αποτελεί πλέον επενδυτική ευκαιρία για πολλούς τομείς – από τις κατασκευές και τη γεωργία, μέχρι τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η χρηματοδότηση της προσαρμογής παραμένει περιορισμένη, καθώς αντιστοιχεί μόλις στο 5% της παγκόσμιας χρηματοδότησης για το κλίμα, με την πλειονότητα των πόρων να προέρχεται από τον δημόσιο τομέα. Υπογράμμισε πως η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την κάλυψη των τεράστιων χρηματοδοτικών αναγκών.

«Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη χρηματοδότηση», σημείωσε, «που θα συνδυάζει δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, παραδοσιακά και καινοτόμα εργαλεία, αλλά και ένα υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο».

Αναφερόμενος στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπενθύμισε ότι η ΤτΕ ασχολείται συστηματικά με τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής εδώ και 17 χρόνια, μέσα από έρευνα, δράσεις ενημέρωσης και συμμετοχή στο εθνικό πρόγραμμα LIFE-IP Adaptive Greece, που υλοποιεί πιλοτικά έργα προσαρμογής σε Περιφέρειες και Δήμους της χώρας.

Ο κ. Στουρνάρας στάθηκε επίσης στις πρόσφατες κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη διαχείριση του νερού και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, επισημαίνοντας ότι τα έργα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Κλείνοντας, τόνισε πως το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει καθοριστικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, επισημαίνοντας ότι πέρα από τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, η χρηματοδότηση της προσαρμογής αποτελεί και σαφή επιχειρηματική ευκαιρία.

«Η δράση για το κλίμα», παρατήρησε, «δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, αλλά να ενσωματώνεται ως μέρος της λύσης».