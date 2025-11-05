Τσάφος: 7η παγκοσμίως στη διείσδυση καθαρής ενέργειας η Ελλάδα

Στα 122 εκατ. ευρώ το πλεόνασμα στην ηλεκτρική ενέργεια, είπε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στις υποδομές που αλλάζουν την ταχύτητα της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα».

Σε ομιλία του στη θεματική ενότητα «Ενέργεια και Ορυκτοί Πόροι», ο Υφυπουργός, ανέφερε ότι οι υποδομές φυσικού αερίου ενισχύουν τον ρόλο της χώρας ως εξαγωγέα ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή, ενώ οι νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στο εθνικό και περιφερειακό σύστημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εγκατεστημένη ισχύς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει πλέον υπερδιπλασιαστεί, αγγίζοντας τα 16 GW, ενώ επιπλέον 45 GW βρίσκονται σε αναμονή για όρους σύνδεσης. «Με αυτά τα μεγέθη, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση παγκοσμίως στη διείσδυση καθαρής ενέργειας. Από το 2020, η χώρα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, με πλεόνασμα που ανήλθε σε 122 εκατ. ευρώ πέρσι» τόνισε.

Ο Υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στις επενδύσεις σε αντλησιοταμίευση και αποθήκευση ενέργειας οι οποίες προχωρούν, καθώς και στο άνοιγμα της αγοράς σε νέους επενδυτές. «Σήμερα περίπου 1,5 δισ. ευρώ κατευθύνεται στα δίκτυα και 6 δισ. ευρώ σε έργα διασύνδεσης νησιών», είπε ο κ. Τσάφος, μιλώντας για την ενεργειακή ενοποίηση της χώρας. Παράλληλα, έργα για την εξοικονόμηση ενέργειας ενισχύονται μέσω προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ μεγάλες πετρελαϊκές, όπως η ExxonMobil και η Chevron δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την έρευνα υδρογονανθράκων. Σημείωσε δε ότι σε διαβούλευση βρίσκεται και το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, ενώ προωθούνται οι βάσεις για υπεράκτια αιολικά πάρκα και έργα πράσινου υδρογόνου.

Ο ίδιος υπογράμμισε και την προτεραιότητα που δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και στη βιομηχανική μετάβαση, στηρίζοντας ενεργοβόρες μονάδες όπως είναι οι σιδηρουργίες, οι τσιμεντοβιομηχανίες και τα διυλιστήρια. Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις προοπτικές που δημιουργεί η αξιοποίηση ορυκτών πρώτων υλών, με επενδύσεις σε χρυσό, χαλκό και στρατηγικά κοιτάσματα. «Αλλάζουμε επίπεδο δράσης χάρη σε ανθρώπους που βοηθούν τη χώρα να υλοποιήσει σημαντικά έργα. Όραμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να κινηθεί ταχύτερα με γνώμονα το δημοσιονομικό κόστος» σημείωσε κλείνοντας ο Υφυπουργός.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συζήτηση σε μορφή πάνελ που ακολούθησε.

Δέσποινα Παληαρούτα: «Η πράσινη μετάβαση αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα»

Στην τοποθέτησή της η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Δέσποινα Παληαρούτα τόνισε ότι «η πράσινη μετάβαση αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας — αλλά και μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα. Στην Ελλάδα, η ενεργειακή πολιτική και η πολιτική για τις ορυκτές πρώτες ύλες αποτελούν δύο όψεις της ίδιας στρατηγικής: της μετάβασης σε μια ανθεκτική, ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία».

Όπως εξήγησε: «το ΥΠΕΝ υλοποιεί ένα συνολικό σχέδιο που συνδυάζει επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και καινοτομία, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους, τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, και τη στήριξη της βιομηχανίας και της πράσινης ανάπτυξης».

Συνεχίζοντας η κα Παληαρούτα ανέφερε ότι στον τομέα της ενέργειας, προχωρούμε σε τρεις βασικούς άξονες:

Πρώτον, στην ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της αποθήκευσης. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης σε εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ, με πάνω από 60% συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή το 2024. Παράλληλα, δρομολογούμε νέες επενδύσεις σε υποδομές αποθήκευσης, ώστε η πράσινη ενέργεια να είναι διαθέσιμη όποτε χρειάζεται, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ασφάλεια του συστήματος.

Δεύτερον, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε στρατηγικό κόμβο ενέργειας για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσα από έργα όπως οι διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Κύπρο, Αίγυπτο και Ιταλία, και οι ενισχύσεις των εγχώριων δικτύων μεταφοράς και διανομής.

Τρίτον, στην αξιοποίηση της καινοτομίας, των χρηματοδοτικών εργαλείων και των νέων τεχνολογιών. Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το νέο ΕΣΕΚ, χρηματοδοτούμε έργα αποθήκευσης, ενεργειακής απόδοσης, διασυνδέσεων, καθαρών τεχνολογιών και βιομηχανικών clusters.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ορυκτό δυναμικό και ένα εκσυγχρονισμένο θεσμικό πλαίσιο, που εναρμονίζεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA).

«Σήμερα», σύμφωνα πάντα με την κα Παληαρούτα, «προτεραιότητα αποτελεί: η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, η ενίσχυση της έρευνας και της βιώσιμης εκμετάλλευσης, και η προσέλκυση επενδύσεων με αυστηρή περιβαλλοντική προστασία και κοινωνική συναίνεση».

«Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Με σταθερό σχεδιασμό, επενδύσεις σε υποδομές και αξιοποίηση της γνώσης και της καινοτομίας, οικοδομούμε ένα νέο, βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο που θα αποτελέσει θεμέλιο για την ανάπτυξη της επόμενης δεκαετίας», ανέφερε καταλήγοντας η κα Παληαρούτα.

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου: Οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα σήμερα είναι 30% κάτω από τα επίπεδα της Γερμανίας

Μπορεί η ενέργεια στην Ελλάδα θα γίνει πιο φθηνή;

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί οι τιμές της ενέργειας παραμένουν υψηλές για τους καταναλωτές, ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου EnExGroup διευκρίνισε ότι το Χρηματιστήριο Ενέργειας δεν λειτουργεί ως ένα συμβατικό χρηματιστήριο, καθώς το 95% των όγκων για τους οποίους γίνεται διαπραγμάτευση «είναι φυσική ενέργεια» όπως είπε. Τόνισε ότι οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα σήμερα είναι 30% κάτω από τα επίπεδα της Γερμανίας, ενώ πριν εισαχθεί το μοντέλο target model, οι τιμές στην Ελλάδα ήταν τριπλάσιες από αυτές της Γερμανίας. Διευκρίνισε επίσης ότι τα έσοδα του ομίλου EnExGroup δεν εξαρτώνται από τις τιμές της ενέργειας.

Σε ότι αφορά στο ενεργειακό μείγμα, ο Αλ. Παπαγεωργίου εξέφρασε την εκτίμηση ότι «τα επόμενα 20 χρόνια το φυσικό αέριο θα είναι απαραίτητο» και τόνισε ότι για το χρηματιστήριο ενέργειας «νούμερο ένα προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών και πλατφορμών που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να γίνει κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου προς την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.»

Μίλησε επίσης για την «ιστορική αλλαγή», όπως την χαρακτήρισε, που συντελέστηκε πριν από ένα μήνα, με την εισαγωγή 15λεπτων προϊόντων και η οποία έχει οδηγήσει σε τετραπλασιασμό των συναλλαγών.

Δημήτρης Μίχος: Οι μονάδες φυσικού αερίου πυλώνας σταθερότητας του ενεργειακού συστήματος

Για την αξία των συμβατικών μονάδων παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο, λιγνίτη και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις μίλησε ο Δημήτρης Μίχος, Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας, Υποδομών & Αγοράς του ΑΔΜΗΕ.

Σήμερα, όπως είπε, λειτουργούν στην χώρα μονάδες παραγωγής 7000 MW με φυσικό αέριο, 1500 MW από λιγνίτη (που στην πλειοψηφία τους θα αποσυρθούν έως το τέλος του έτους με εξαίρεση την Πτολεμαΐδα 5) και 3000 MW από υδροηλεκτρικές μονάδες.

«Οι μονάδες φυσικού αερίου είναι πυλώνας σταθερότητας και πρέπει να παραμείνουν σε χρήση για πολλά ακόμα χρόνια. Οι ΑΠΕ είναι καλές, αλλά μέχρι να έρθουν οι μπαταρίες οι συμβατικές μονάδες είναι απαραίτητες. Ακόμα και όταν θα γίνεται ευρεία χρήση των μπαταριών, οι συμβατικές μονάδες θα χρειάζονται» τόνισε.

Ο Δ. Μίχος μίλησε και για τα προβλήματα που έχει προκαλέσει φέτος η ανομβρία, οδηγώντας στο χειρότερο επίπεδο παραγωγής στα υδροηλεκτρικά των τελευταίων 20 ετών.

«Η ανομβρία έχει προκαλέσει μία από τις χειρότερες χρονιές στην παραγωγή ενέργειας από τα νερά» είπε. «Πρέπει να κάνουμε οικονομία στην διαχείριση νερού, οι υδάτινοι πόροι χρειάζονται και για άλλες χρήσεις όπως η άρδευση» επισήμανε.

Ιωάννης Καρύδας: Προχωρά το εμβληματικό έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου (GREGY)

Με σταθερούς ρυθμούς προχωρά το εμβληματικό έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου (GREGY), που «θα μεταφέρει από την Αίγυπτο πράσινη ενέργεια συνεχούς ροής σε ανταγωνιστικές τιμές», όπως διαβεβαίωσε ο Ιωάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος του τμήματος Renewables and Energy Storage στον όμιλο Κοπελούζου.

Όπως είπε, ολοκληρώνεται η πρώτη μελέτη για την υποθαλάσσια διαδρομή του καλωδίου και σύντομα θα ξεκινήσει η μελέτη του βυθού, ώστε να οριστικοποιηθεί χιλιοστό προς χιλιοστό η διαδρομή του καλωδίου.«Ζούμε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με πολλές αναταράξεις, πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς θα ενισχύσουμε την ενεργειακή σύνδεση στην περιοχή μας» είπε. Όπως ανέφερε τις επόμενες εβδομάδες θα υπογραφεί η συμφωνία με την κυβέρνηση της Αιγύπτου για τα 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης όπου θα εγκατασταθούν τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Γιώργος Πεχλιβάνογλου: Αναμένεται η οριστικοποίηση των απαραίτητων κανονιστικών ρυθμίσεων για μονάδες αποθήκευσης ενέργειας

Την ανάγκη να υπάρξει τεχνική ανάλυση για τη λειτουργία της αποθήκευσης ενέργειας τόνισε ο Δρ. Γιώργος Πεχλιβάνογλου, Γενικός Διευθυντής στον όμιλο EUNICE ENERGY GROUP. Ο όμιλος έχει καταθέσει από το 2019 αίτηση για την πρώτη άδεια για έργο αποθήκευσης στην Πτολεμαΐδα, για την οποία αναμένεται ακόμα η οριστικοποίηση των απαραίτητων κανονιστικών ρυθμίσεων.

Όπως τόνισε, λύσεις όπως τα μικροδίκτυα, που η εταιρεία έχει εγκαταστήσει κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές, λειτουργούν με μεγάλη αποδοτικότητα και αυξάνουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα.

Ιωάννης Στεφάνου: Τα έργα ΑΠΕ πρέπει να συνδυάζονται με μπαταρίες που θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητα τους

Τους κινδύνους βιωσιμότητας των μελλοντικών έργων ΑΠΕ ανέλυσε ο Ιωάννης Στεφάνου, partner και επικεφαλής ενεργειακού τομέα στην Grant Thornton. «Οι τιμές των φωτοβολταϊκών “κανιβαλίζονται”», είπε «τα νέα έργα ΑΠΕ πιθανότητα θα αντιμετωπίσουν ζητήματα βιωσιμότητας και για αυτό είναι καθοριστικός ο ρόλος των μπαταριών και της αποθήκευσης. Έχουμε περάσει στη φάση των merchant μπαταριών. Τα έργα ΑΠΕ πρέπει να συνδυάζονται με μπαταρίες που θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητα τους. Υπάρχει κίνδυνος υπερσυσσώρευσης επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ» τόνισε, προσθέτοντας ότι «είναι υπαρξιακό θέμα να είμαστε ανταγωνιστικοί στο κόστος της ενέργειας».

Λεωνίδας Μπακούρας: Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τον ορυκτό της πλούτο, κυρίως τα πλούσια κοιτάσματα της Βόρειας Ελλάδας

Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τον ορυκτό της πλούτο, κυρίως τα πλούσια κοιτάσματα της Βόρειας Ελλάδας, υποστήριξε ο Λεωνίδας Μπακούρας, Γενικός Διευθυντής στα Μεταλλεία Θράκης, τονίζοντας ότι οι πρώτες ύλες είναι απαραίτητες στην καθημερινότητα των πολιτών και ότι «τα κρίσιμα μέταλλα και οι σπάνιες γαίες κυριαρχούν στην διεθνή οικονομική συζήτηση».

«Προτείνω να βγάλουμε μπροστά τη λέξη “εξόρυξη”, γιατί η εξόρυξη είναι απαραίτητη. Πρέπει να αποδαιμονοποιήσουμε τον παλιό τρόπο εξόρυξης» είπε και συμπλήρωσε ότι πλέον το ελληνικό δημόσιο έχει σκληρούς όρους για την εξόρυξη και διασφαλίζει πλήρη αποκατάσταση στο τοπίο, ακόμα και αν η επιχείρηση εκμετάλλευσης χρεοκοπήσει.

Όπως είπε, «τον Ιούνιο θα γίνουν τα εγκαίνια στα μεταλλεία Κασσάνδρας, όπου -εκτός από τον χρυσό- θα δίνουν σε ένα ποσοστό 30% και χαλκό, ένα κρίσιμο για την πράσινη μετάβαση μέταλλο».

Σε ό,τι αφορά στο σχέδιο για δημιουργία μεταλλείων χρυσού στο Πέραμα του Έβρου, ανέφερε ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα κατατεθεί τον Δεκέμβριο στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση.

Παράλληλα, όπως είπε, η εταιρεία «πηγαίνει κοντά στην κοινωνία», ώστε οι κάτοικοι να γίνουν συμμέτοχοι του έργου.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαριάννα Τζάννε, που σημείωσε ότι «το στοίχημα της πράσινης μετάβασης έχει κερδηθεί στο κομμάτι της ολοκλήρωσης των έργων. Τώρα μένει να βρεθεί μία νέα ισορροπία που θα επιτρέπει μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ χωρίς να υπονομεύεται η βιωσιμότητά τους».