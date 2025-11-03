Οικονομία | Διεθνή

Νάγκελ (ΕΚΤ) για επιτόκια: Όλες οι επιλογές στο τραπέζι

Νάγκελ (ΕΚΤ) για επιτόκια: Όλες οι επιλογές στο τραπέζι
Σχολιάζοντας την οικονομία της Γερμανίας ο κ. Νάγκελ επαίνεσε την ανθεκτικότητά της, εκτιμώντας ότι μπορεί «τώρα να ξεκινήσει μια μέτρια αναπτυξιακή πορεία» που θα ενισχυθεί από την αύξηση των δαπανών για υποδομές και άμυνα.

Ανοιχτές διατηρούν όλες τις επιλογές τους οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με τον Χοακίμ Νάγκελ τονίζοντας πως τα οικονομικά στοιχεία της ευρωζώνης δεν αποκλίνουν από τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Δεν υπήρχε «απολύτως κανένας λόγος» να αλλάξει το κόστος δανεισμού την περασμένη εβδομάδα, όταν η ΕΚΤ διατήρησε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για τρίτη συνεδρίαση, επεσήμανε ο πρόεδρος της Bundesbank στο podcast Table Today.

«Από τις τελευταίες προβλέψεις του Σεπτεμβρίου, τα στοιχεία δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά. Τον Δεκέμβριο, θα επανεξετάσουμε τις νέες προβλέψεις και στη συνέχεια θα λάβουμε μια απόφαση σε αυτή τη συνεδρίαση με βάση αυτά τα νέα δεδομένα. Επομένως, διατηρούμε όλες τις επιλογές ανοιχτές και νομίζω ότι αυτή είναι η καταλληλότερη προσέγγιση ελέω των πολλών αβεβαιοτήτων» υπογράμμισε.

«Σίγουρα θα δούμε περισσότερη ανάπτυξη του χρόνου. Εάν οι δαπάνες για μελλοντικές επενδύσεις κατευθυνθούν σωστά, αυτό το εύθραυστο πεδίο μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο και η οικονομία μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική» πρόσθεσε.

