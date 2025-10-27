Θεοδωρικάκος: Κατεπείγουσα χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό της ΒΙΠΕ Φλώρινας

Το εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας των εγκαταστάσεων καθώς κι ο πλήρης εκσυχρονισμός της διαχείρισης των αποβλήτων και του νερού, είναι στις άμεσες προτεραιότητες.

Την άμεση συγχρηματοδότηση έργων που αφορούν τη βελτίωση των εγκαταστάσεων της ΒΙΠΕ Φλώρινας, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη συνάντησή του με την διοίκηση του ΕΒΕ Φλώρινας. Ο υπουργός δήλωσε ότι «προβαίνουμε σε αυτή την κατεπείγουσα διαδικασία προκειμένου η διαχειρίστρια εταιρία που είναι η ΕΤΒΑ να προχωρήσει σε έργα που θα αναβαθμίσουν τη ΒΙΠΕ».

Το εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας των εγκαταστάσεων καθώς κι ο πλήρης εκσυχρονισμός της διαχείρισης των αποβλήτων και του νερού, είναι στις άμεσες προτεραιότητες που θα συγχρηματοδοτηθούν από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στόχος του υπουργείου είναι επίσης οι 13 επιχειρήσεις που σήμερα λειτουργούν στη ΒΙΠΕ να αυξηθούν το επόμενο διάστημα. «Θέλουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους από τα μεγάλα αστικά κέντρα που θα εγκατασταθούν στη Φλώρινα και θα επενδύσουν αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της βιομηχανικής περιοχής» συμπλήρωσε.

Απευθυνόμενος προς τους πολίτες της Φλώρινας δήλωσε: «δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα στους κατοίκους αυτής της ακριτικής περιοχής ότι είμαστε μαζί σας και μαζί θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν ώστε να κάνουμε αυτόν τον τόπο πόλο έλξης πολιτών και επιχειρηματιών από όλη την Ελλάδα". Τέλος, υποσχέθηκε ότι θα παρακολουθεί από κοντά την ανασυγκρότηση της ΒΙΠΕ Φλώρινας κι επεσήμανε ότι "το σχέδιο της κυβέρνησης συνδέεται με την αναγέννηση της Ελληνικής περιφέρειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος».

Κλείνοντας ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «το μέλλον της Ελλάδας μπορεί να είναι θετικό και ευοίωνο μόνο εάν τηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού την εθνική ενότητα» και πρόσθεσε ότι η εθνική ενότητα «είναι η προϋπόθεση για να πάμε μπροστά».

Ο υπουργός είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, τον δήμαρχο της ακριτικής πόλης καθώς και τον Μητροπολίτη Φλώρινας, Πρεσπών και Εορδαίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ