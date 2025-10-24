Ετήσια αύξηση 2,2% για τις τιμές των υλικών νέων κτηρίων κατοικιών τον Σεπτέμβριο

Συγκριτικά με τον Αύγουστο 2025, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον Σεπτέμβριο 2025, σημείωσε ισχνή άνοδο 0,01%.

Αύξηση 2,2% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτέμβριο 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Θερμαντικά σώματα (5,8%), πλαστικούς σωλήνες (5,4%), αγωγούς χάλκινους (4,6%), κουφώματα αλουμινίου (4,2%), έτοιμο σκυρόδεμα (3,5%), τούβλα (3,5%), πλαστικό, ακρυλικό, νερού (2,9%), πλακίδια γενικά - δαπέδου, τοίχου (2,9%), ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (2,9%), τσιμέντο (2,7%), σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (2,7%), μαρμαρόπλακες (2,4%) και παρκέτα (2,1%). Στον αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε ηλεκτρική ενέργεια (3,7%) και σίδηρο οπλισμού (1,6%).

Ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,2% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 5,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε οριακή αύξηση 0,01% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2024.