Οικονομία | Ελλάδα

Ετήσια αύξηση 2,2% για τις τιμές των υλικών νέων κτηρίων κατοικιών τον Σεπτέμβριο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ετήσια αύξηση 2,2% για τις τιμές των υλικών νέων κτηρίων κατοικιών τον Σεπτέμβριο
Συγκριτικά με τον Αύγουστο 2025, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον Σεπτέμβριο 2025, σημείωσε ισχνή άνοδο 0,01%.

Αύξηση 2,2% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτέμβριο 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Θερμαντικά σώματα (5,8%), πλαστικούς σωλήνες (5,4%), αγωγούς χάλκινους (4,6%), κουφώματα αλουμινίου (4,2%), έτοιμο σκυρόδεμα (3,5%), τούβλα (3,5%), πλαστικό, ακρυλικό, νερού (2,9%), πλακίδια γενικά - δαπέδου, τοίχου (2,9%), ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (2,9%), τσιμέντο (2,7%), σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (2,7%), μαρμαρόπλακες (2,4%) και παρκέτα (2,1%). Στον αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε ηλεκτρική ενέργεια (3,7%) και σίδηρο οπλισμού (1,6%).

Ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,2% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 5,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε οριακή αύξηση 0,01% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2024.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

North Evia Pass 2025: Voucher 150 ευρώ για διακοπές - Αιτήσεις και δικαιούχοι

Πόσα χρήματα παίρνουν οι διαιτητές της Ευρωλίγκας

Η επιστροφή του Τάσου - Με φιόγκο στον Αλέξη η Κουμουνδούρου - Σκιώδη κυβέρνηση ζητάει η Άννα

tags:
Τιμές
Διαμερίσματα
Ακίνητα (real estate)
ΕΛΣΤΑΤ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider