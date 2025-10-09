Κομισιόν: Οι ταχύτερες και ασφαλέστερες άμεσες πληρωμές σε ευρώ γίνονται πραγματικότητα

Από σήμερα, η αποστολή χρημάτων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη θα είναι ταχύτερη και ασφαλέστερη από ποτέ.

Από σήμερα, η αποστολή χρημάτων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη θα είναι ταχύτερη και ασφαλέστερη από ποτέ, σύμφωνα με την Κομισιόν. Χάρη στους νέους κανόνες της ΕΕ για τις άμεσες πληρωμές, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να μεταφέρουν τα ευρώ τους εντός δευτερολέπτων, οποιαδήποτε στιγμή —ημέρα ή νύχτα, καθημερινές ή Σαββατοκύριακα— είτε εντός της χώρας τους είτε σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Από τον Ιανουάριο του 2025, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (ΠΥΠ) στη ζώνη του ευρώ υποχρεούνται να προσφέρουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσες πληρωμές σε ευρώ. Από σήμερα, οι ΠΥΠ υποχρεούνται επίσης να προσφέρουν στους πελάτες τους την υπηρεσία αποστολής άμεσων πληρωμών σε ευρώ και, για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των πληρωμών στις μεταφορές πίστωσης σε ευρώ, την υπηρεσία επαλήθευσης του δικαιούχου πληρωμής (VoP).

Αυτό καθιστά τις άμεσες πληρωμές ευρύτερα διαθέσιμες, ασφαλέστερες και πιο προσιτές για όλους σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Οι άμεσες πληρωμές θα τονώσουν την οικονομία της Ευρώπης και θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Για τους πολίτες, τα χρήματα είναι άμεσα διαθέσιμα, γεγονός που καθιστά πολύ ευκολότερη την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή τον διαχωρισμό των λογαριασμών σε κοινωνικά περιβάλλοντα.

Για τις επιχειρήσεις, η διαχείριση των ταμειακών ροών θα βελτιωθεί, όπως και η εξυπηρέτηση των πελατών: παρέχοντας μια πρόσθετη μέθοδο πληρωμής στους πελάτες, θα εξοικονομήσουν χρόνο και θα μειώσουν το κόστος.

Τι αλλάζει:

Τα χρήματα κινούνται αμέσως: Οι μεταφορές σε ευρώ δεν θα διαρκούν πλέον ημέρες — θα φθάνουν στον λογαριασμό του παραλήπτη σε δευτερόλεπτα, ανά πάσα στιγμή — συμπεριλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων, των Σαββατοκύριακων και των αργιών.

Ίδια τιμή με τις τακτικές μεταφορές: Οι τράπεζες και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να χρεώνουν περισσότερο για μια άμεση πληρωμή από ό,τι για μια συνήθη μεταφορά πίστωσης.

Μεγαλύτερη προστασία κατά της απάτης και των σφαλμάτων: Πριν γίνει μια πληρωμή, οι πάροχοι πρέπει να επαληθεύσουν αν το όνομα του δικαιούχου (ή του παραλήπτη) ταιριάζει με τον IBAN που παρέχεται, βοηθώντας τους ανθρώπους να αποφύγουν λάθη και απάτες. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν στον πληρωτή.

Χαμηλότερο κόστος διεκπεραίωσης των πληρωμών: Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν επίσης στα ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος να συμμετέχουν άμεσα στα συστήματα πληρωμών, ώστε να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικότερα τις υπηρεσίες πληρωμών τους, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων πληρωμών.