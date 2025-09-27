Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει δασμούς σε ξένες ηλεκτρονικές συσκευές με βάση τον αριθμό των τσιπ που περιέχουν

Εάν εφαρμοστεί, θα επιβαρύνει μια ευρεία γκάμα καταναλωτικών προϊόντων, από οδοντόβουρτσες μέχρι φορητούς υπολογιστές, κάτι που ενδεχομένως θα αυξήσει τον πληθωρισμό.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε ξένες ηλεκτρονικές συσκευές με βάση τον αριθμό των μικροτσίπ που περιέχουν, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το ζήτημα, σε μια προσπάθεια να ωθήσει τις εταιρείες να μεταφέρουν την παραγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα και ενδέχεται να αλλάξει, το Υπουργείο Εμπορίου θα επέβαλε έναν δασμό ίσο με ένα ποσοστό της εκτιμώμενης αξίας του περιεχομένου του προϊόντος σε μικροτσίπ.

Το Υπουργείο Εμπορίου των δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα του ειδησεογραφικού πρακτορείου για σχολιασμό.

«Η Αμερική δεν μπορεί να βασίζεται σε εισαγωγές από το εξωτερικό για τα προϊόντα ημιαγωγών που είναι απαραίτητα για την εθνική και οικονομική μας ασφάλεια», απάντησε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις λεπτομέρειες.

«Η κυβέρνηση Τραμπ εφαρμόζει μια λεπτομερή, πολύπλευρη προσέγγιση για την επαναφορά της κρίσιμης βιομηχανικής παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω δασμών, φορολογικών ελαφρύνσεων, απορρύθμισης και ενεργειακής αυτάρκειας.»

Εάν εφαρμοστεί, το σχέδιο θα δείξει ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να επιβάλει δασμούς σε μια ευρεία γκάμα καταναλωτικών προϊόντων, από οδοντόβουρτσες μέχρι φορητούς υπολογιστές, κάτι που ενδεχομένως θα αυξήσει τον πληθωρισμό στην προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής.

Το σχέδιο θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος των καταναλωτικών αγαθών «σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν πρόβλημα πληθωρισμού, με τον πληθωρισμό ξεκάθαρα πάνω από τον στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και να επιταχύνεται», δήλωσε ο Μάικλ Στρέιν, οικονομολόγος στο συντηρητικό Ινστιτούτο American Enterprise. Ο στόχος πληθωρισμού της Fed είναι 2%.

Ακόμη και προϊόντα που παράγονται εντός των ΗΠΑ είναι πιθανό να γίνουν πιο ακριβά, εξαιτίας των νέων δασμών σε βασικά εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή τους, πρόσθεσε ο Στρέιν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επιβάλει σειρά δασμών με σκοπό την ενίσχυση της αμερικανικής βιομηχανίας, ανακοινώνοντας την Πέμπτη ένα ευρύ πακέτο νέων εισαγωγικών δασμών, συμπεριλαμβανομένων δασμών 100% σε επώνυμα φάρμακα και 25% σε βαρέα φορτηγά, προκαλώντας νέα αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο έπειτα από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας.

Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε έρευνες για τις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων και ημιαγωγών, στο πλαίσιο σχεδίου επιβολής δασμών σε αυτά, υποστηρίζοντας ότι η εκτεταμένη εξάρτηση από την παραγωγή τους στο εξωτερικό συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ωστόσο, ερωτήματα παραμένουν για το σύνολο των προϊόντων που περιέχουν μικροτσίπ και θα επηρεαστούν από τους δασμούς, τα ποσοστά δασμών, καθώς και για το αν θα υπάρξουν εξαιρέσεις για κάποιες χώρες, προϊόντα ή εταιρείες.

Ο Τραμπ δήλωσε τον Αύγουστο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν δασμούς περίπου 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών, εξαιρώντας όμως εταιρείες που ήδη παράγουν στις ΗΠΑ ή έχουν δεσμευτεί να το κάνουν.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής μικροτσίπ εκτός ΗΠΑ περιλαμβάνουν την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) και τη Samsung Electronics της Νότιας Κορέας.

Μία από τις πηγές που μίλησαν στο Reuters ανέφερε ότι το Υπουργείο Εμπορίου εξετάζει δασμό 25% στο περιεχόμενο μικροτσίπ εισαγόμενων συσκευών, με ποσοστά 15% για ηλεκτρονικά προϊόντα από την Ιαπωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά είναι προκαταρκτικά.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το Υπουργείο Εμπορίου εξετάζει επίσης την παροχή απαλλαγής δασμών ανά δολάριο επένδυσης σε παραγωγή εντός των ΗΠΑ, μόνο εφόσον μια εταιρεία μεταφέρει το 50% της παραγωγής της εκεί — αλλά παραμένει ασαφές πώς θα εφαρμοστεί ή αν τελικά θα προχωρήσει. Η πρόταση για την επενδυτική εξαίρεση είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως από την εφημερίδα Wall Street Journal.

Το Υπουργείο Εμπορίου είχε επίσης προτείνει να εξαιρέσει από τους δασμούς τα εργαλεία κατασκευής μικροτσίπ, σύμφωνα με τρεις πηγές, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση του κόστους παραγωγής ημιαγωγών εντός ΗΠΑ και η υπονόμευση των στόχων επαναπατρισμού παραγωγής του Τραμπ.

Ωστόσο, οι πηγές ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος ήταν δυσαρεστημένος με αυτή την εξαίρεση, επικαλούμενος τη γενικότερη απέχθεια του Τραμπ για τις εξαιρέσεις.

