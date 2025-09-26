Οικονομία | Διεθνή

Επενδυτικό εργαλείο 550 δισ. δολαρίων από το Τόκιο στο πλαίσιο της δασμολογικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Επενδυτικό εργαλείο 550 δισ. δολαρίων από το Τόκιο στο πλαίσιο της δασμολογικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον
Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ υπέγραψαν ένα μνημόνιο κατανόησης για τις λεπτομέρειες του πακέτου αυτό το μήνα.

Το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συστήσει ένα επενδυτικό εργαλείο σε μία κρατική αναπτυξιακή τράπεζα, προκειμένου να υποστηρίξει ένα επενδυτικό πακέτο 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της δασμολογικής συμφωνίας μεταξύ του Τόκιο και της Ουάσινγκτον.

Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ υπέγραψαν ένα μνημόνιο κατανόησης για τις λεπτομέρειες του πακέτου αυτό το μήνα, προβλέποντας ότι αυτό θα επικεντρωθεί σε τομείς, όπως, τα μικροκυκλώματα, τα μέταλλα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, την ενέργεια, αλλά και τη ναυπήγηση πλοίων μέχρι τον Ιανουάριο του 2029, συμπίπτοντας με τον τερματισμό της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αναβαθμίζεται το Gov.gr Wallet - Οι νέες υπηρεσίες για τον πολίτη

Αισιόδοξος ο Κυριάκος στην WSJ - Είδε και Τζολάνι - Ρύζι, πατάτες, αλεύρι... και; - Παρασκήνιο για το πασοκικό πρόγραμμα

Εγκλωβισμένοι στην οικογενειακή εστία μέχρι τα 30 οι Έλληνες - Γιατί δεν γίνονται γονείς

tags:
Επενδύσεις
Ιαπωνία
ΗΠΑ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider