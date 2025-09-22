Κοινωνικό Τιμολόγιο: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την αίτηση

Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, με τους δικαιούχους που δεν θα προλάβουν να «προσέλθουν» εγκαίρως στο πληροφοριακό σύστημα, να κινδυνεύουν να χάσουν τις ωφέλειες τους προγράμματος.

Υπενθυμίζεται πως το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο περιλαμβάνει πλέον 3 κατηγορίες (ΚΟΤ-Α, ΚΟΤ-Β και ΚΟΤ-Γ). Η τρίτη κατηγορία αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες και προστέθηκε στις αρχές του 2024. Για την ένταξη στις τρεις κατηγορίες, πρέπει να πληρούνται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η ένταξη μπορεί να ρίξει το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως και 70% για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Αίτηση πρέπει να κάνουν και όσοι έχουν κριθεί ήδη ως δικαιούχοι, καθώς γίνεται ετήσιος επανέλεγχος εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.



Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr/kot) και η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς λογαριασμούς taxis.

Για την αίτηση απαιτούνται από τον ενδιαφερόμενο τα εξής :

Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Στοιχεία ταυτότητας και ΑΦΜ (και του/της συζύγου, εάν υπάρχει)

ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού

Στοιχεία επικοινωνίας (email, κινητό)

Για άτομα με μηχανική υποστήριξη: επιπλέον βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα ή νοσοκομείο

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του ΚΟΤ-Α είναι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Έτσι, στην περίπτωση μονοπρόσωπου νοικοκυριού, το εισόδημά κατά το εξάμηνο πριν από την αίτηση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.296 ευρώ, με το όριο αυτό να αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των επιπλέον μελών.

Επίσης, η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ. Πλαφόν υπάρχει επίσης και στην αξία της κινητής περιουσίας.

Οι δικαιούχοι λαμβάνουν έκπτωση 7,5 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η έκπτωση καλύπτει συγκεκριμένα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης, ανάλογα με τον αριθμό των μελών. Έτσι, για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, καλύπτονται 1.400 κιλοβατώρες. Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 kWh και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 kWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 kWh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Τα παραπάνω όρια αυξάνονται κατά 300 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 600 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ-Β πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, με το όριο για μονοπρόσωπο νοικοκυριό να ανέρχεται στα 9.000 ευρώ και να προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των επιπλέον μελών. Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.

Παράλληλα, η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.

Η έκπτωση είναι 4,5 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Και πάλι ισχύουν όρια κατανάλωσης, τα οποία είναι ίδια με το ΚΟΤ-Α.

Στην περίπτωση των δικαιούχων του ΚΟΤ-Γ προβλέπονται διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης, καθώς για μια οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα το ανώτατο, ετήσιο, εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται σε 50.000 ευρώ, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται το ποσό των 2.500 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 70.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Το παραπάνω όριο αυξάνεται, κατά 8.000 ευρώ, για οικογένεια που στη σύνθεση της περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 15.000 ευρώ για οικογένεια που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του ΚΟΤ Γ εφαρμόζονται διευρυμένα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τη χορήγηση της έκπτωσης. Συγκεκριμένα, ξεκινούν από τις 2.000 kWh/τετράμηνο για τις οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται κατανάλωση 200 KWh, μέχρι του ανώτατου ορίου των 4.000 kWh, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Το παραπάνω όριο αυξάνεται, περαιτέρω, κατά 300 ΚWh, για πολύτεκνη οικογένεια που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 600 ΚWh για πολύτεκνη οικογένεια που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι αίτηση ένταξης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε μέσα στο έτος. Ωστόσο, η μη τήρηση της προθεσμίας της 22ας Σεπτεμβρίου σημαίνει πως ένας υφιστάμενος δικαιούχος θα απενταχθεί , λαμβάνοντας ξανά την έκπτωση μόνον αφότου υποβάλει εκ νέου αίτηση. Επίσης, ένας νέος δικαιούχος δεν θα αξιοποιήσει όλο το χρονικό διάστημα της έκπτωσης (περίπου 12 μήνες), μέχρι την επανυποβολή αίτησης το καλοκαίρι του 2026.

Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.