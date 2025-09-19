Κασκάρι (Fed): Βλέπει δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων το 2025 λόγω επιβράδυνσης των προσλήψεων

Την απόφαση της Fed να μειώσει το επιτόκιο αναφοράς των ΗΠΑ κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας την Τετάρτη δήλωσε σήμερα ότι υποστήριξε ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι και πιστεύει ότι θα είναι κατάλληλες ανάλογες μειώσεις επιτοκίων σε καθεμία από τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της Fed του έτους.

Την απόφαση της Fed να μειώσει το επιτόκιο αναφοράς των ΗΠΑ κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας την Τετάρτη δήλωσε ότι υποστήριξε ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι και πιστεύει ότι θα είναι κατάλληλες ανάλογες μειώσεις επιτοκίων σε καθεμία από τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της Fed το 2025.

Τον Ιούνιο, ο Κασκάρι είχε πιστέψει ότι δύο μειώσεις επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας ήταν αρκετές για ολόκληρο το έτος, ωστόσο έκτοτε η μείωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, η οποία θα μπορούσε να εξηγηθεί μόνο εν μέρει από τη μείωση της μετανάστευσης και πιθανώς σηματοδοτεί την αποδυνάμωση της ζήτησης για εργασία, βοήθησε να αλλάξει γνώμη, ανέφερε σε άρθρο του στην ιστοσελίδα της κεντρικής τράπεζας, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Πιστεύω ότι ο κίνδυνος απότομης αύξησης της ανεργίας δικαιολογεί την ανάληψη δράσης από την επιτροπή για την υποστήριξη της αγοράς εργασίας», έγραψε ο Κασκάρι, προσθέτοντας ότι τώρα πιστεύει επίσης ότι υπάρχει μικρός κίνδυνος απότομης αύξησης του πληθωρισμού από τους δασμούς.

«Εκτός αν υπάρξει κάποια μεγάλη αύξηση των δασμολογικών συντελεστών από εδώ και πέρα ή κάποιο άλλο σοκ από την πλευρά της προσφοράς, είναι δύσκολο για μένα να δω τον πληθωρισμό να ανεβαίνει πολύ υψηλότερα από το 3%, δεδομένων των ανακοινωθέντων δασμολογικών συντελεστών και του σχετικά μικρού μεριδίου των εισαγόμενων αγαθών στη συνολική κατανάλωση των ΗΠΑ», τονίζει.

«Για μένα, ο πιο πιθανός κίνδυνος είναι μια ταχεία περαιτέρω αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας», δήλωσε ο Κασκάρι, εξηγώντας γιατί πιστεύει ότι η Fed θα πρέπει να μειώσει το επιτόκιο πολιτικής της στο 3,50%-3,75% μέχρι το τέλος του έτους.

Εάν η αγορά εργασίας αποδειχθεί πιο ανθεκτική ή ο πληθωρισμός αυξηθεί απροσδόκητα, είπε, «θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να σταματήσουμε ή να διατηρήσουμε το επιτόκιο πολιτικής μας. Παραμένω ακόμη και ανοιχτός στο να αυξήσω περαιτέρω το επιτόκιο πολιτικής μας εάν οι οικονομικές συνθήκες το απαιτούν».

Ταυτόχρονα, είπε, η Fed θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια πιο γρήγορα εάν η αγορά εργασίας αποδυναμωθεί ταχύτερα από το αναμενόμενο.

Οι ανησυχίες ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό είχαν εμποδίσει την Fed να μειώσει τα επιτόκια όλο το χρόνο. Ωστόσο την Τετάρτη η κεντρική τράπεζα αποφάσισε να μειώσει το επιτόκιο πολιτικής στο εύρος 4,00%-4,25%, αφού πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι η μηνιαία αύξηση των θέσεων εργασίας είχε μειωθεί δραματικά και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3%.

Η μείωση του επιτοκίου ήταν ευρέως αναμενόμενη. Και εκτός από τον Στίβεν Μιράν, τον νεότερο διοικητή της Fed, ο οποίος διαφώνησε υπέρ μιας μεγαλύτερης μείωσης του επιτοκίου, και έναν από τους επτά προέδρους τραπεζών της Fed χωρίς δικαίωμα ψήφου, είχε ευρεία υποστήριξη εντός της Fed.