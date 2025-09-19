Σεντένο (ΕΚΤ): Ανοιχτός σε νέα μείωση επιτοκίων - Προσοχή στον πληθωρισμό

«Η διαρκής υποχώρηση κάτω από τον στόχο δεν είναι ο σκοπός μας και δεν συνάδει με το δικό μας mandate» υπογράμμισε

Ξεκάθαρο μήνυμα πως η ΕΚΤ μπορεί να ανεχθεί πληθωρισμό κάτω του 2% για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά θα πρέπει να αναλάβει δράση εάν οι πιέσεις στις τιμές συνεχίσουν συστηματικά να υπολείπονται του στόχου της με βιώσιμο τρόπο και οι προσδοκίες των καταναλωτών αρχίσουν να επιδεινώνονται, απέστειλε το απερχόμενο μέλος του ΔΣ, Μάριο Σεντένο.

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Πορτογαλίας ανέφερε ότι η εκτίμηση για τον πληθωρισμό το 2028, η οποία θα ενσωματωθεί στις προβλέψεις της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο, θα υπολείπεται πιθανότατα του 2%. «Μπορούμε να αγνοήσουμε τον πληθωρισμό κάτω από το στόχο για μερικά τρίμηνα, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε κάτι, και για να αποφύγουμε τη χειροτέρευση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό αν παραμείνει πολύ χαμηλός», τόνισε.

«Η διαρκής υποχώρηση κάτω από τον στόχο δεν είναι ο σκοπός μας και δεν συνάδει με το δικό μας mandate» υπογράμμισε, εκτιμώντας πως ενώ αυτή η κατάσταση από μόνη της δεν θα δικαιολογήσει απαραίτητα μια άλλη μείωση των επιτοκίων, πρόσθεσε ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές των τιμών είναι καθοδικοί και η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ είναι πιθανό να είναι μια περικοπή.

Παράλληλα, επεσήμανε πως η εκτίμηση για πληθωρισμό 1,9% το 2027 προκύπτει κυρίως από την επίδραση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (ETS2) και είναι πιθανό να αποτελεί «ένα μεμονωμένο γεγονός». Ωστόσο, εκτιμά ότι το 2028 ο πληθωρισμός θα παραμείνει κάτω από το 2%, όπως προβλέπεται μεσοπρόθεσμα. «Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι καθοδικοί, καθώς οι κίνδυνοι για τη δραστηριότητα της οικονομίας είναι επίσης καθοδικοί», σημείωσε ο Σεντένο και τόνισε πως «δεν πρέπει να εφησυχάζουμε».

Τόνισε επίσης ότι παρά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο, η εμπορική σύγκρουση με τις ΗΠΑ δεν έχει τελειώσει και «πιθανότατα δεν θα διευθετηθεί ποτέ πλήρως, δεδομένου της χρησιμοποίησης των δασμών ως όπλο στις διαπραγματεύσεις. «Η ανάπτυξη είναι χαμηλή και ο πληθωρισμός σύντομα θα πέσει κάτω από τον στόχο μας και θα παραμείνει εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πιο πιθανό να πρέπει να χαλαρώσουμε περαιτέρω τη νομισματική πολιτική» ανέφερε.

Το πρόσφατο ράλι του ευρώ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμη επιχείρημα για την περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού. «Εάν το ευρώ συνεχίσει να ενισχύεται, αυτό θα προσθέσει στους κινδύνους καθοδικής πορείας για τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ», εξήγησε, καταλήγοντας πως: «Μια ταχεία ανατίμηση του ευρώ από την τρέχουσα αξία του θα φέρει δυσκολίες βραχυπρόθεσμα. Υπό αυτές τις συνθήκες, η νομισματική πολιτική πρέπει να αντιδράσει. Γι' αυτό είναι σημαντικό να παραμείνουμε ευέλικτοι».