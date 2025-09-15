Moody's για Ελλάδα: Πιστωτικά θετικά τα μέτρα της ΔΕΘ, «καμπανάκι» για το δημογραφικό

Οι αναλυτές της Moody’s τονίζουν ότι οι δημογραφικές πιέσεις αποτελούν σημαντικό περιορισμό για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ελλάδας, και ότι αγορά εργασίας και κόστος στέγασης θα συνεχίσουν να δυσχεραίνουν τη δημιουργία οικογένειας.

Πιστωτικά θετική χαρακτηρίζει η Moody’s τη δέσμη φορολογικών μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση από το βήμα της ΔΕΘ.

«Αν και το πακέτο θεωρείται θετικό για την πιστοληπτική ικανότητα, μένει να φανεί κατά πόσο η φορολογική ελάφρυνση θα αποδειχθεί αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των δημογραφικών πιέσεων, επηρεάζοντας ουσιαστικά το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων και τις αποφάσεις μετανάστευσης των Ελλήνων» αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου.

Σημειώνουν παράλληλα πως «παρά την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος που φέρνουν τα μέτρα, δομικοί παράγοντες όπως οι ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και το κόστος στέγασης πιθανώς θα συνεχίσουν να δυσχεραίνουν τη δημιουργία οικογένειας» και να αποθαρρύνουν την επιστροφή Ελλήνων που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό.

Ο οίκος σημειώνει πως η ελληνική κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει το πακέτο μέσω υπεραπόδοσης των φορολογικών εσόδων, «που οφείλεται σε δομικές βελτιώσεις στη φορολογική συμμόρφωση. Οι προσπάθειες κατά της φοροδιαφυγής και οι μεταρρυθμίσεις ψηφιοποίησης απέφεραν περίπου €2 δισ. (0,8% του ΑΕΠ) πρόσθετων φορολογικών εσόδων το 2024. Αυτά τα κέρδη, μαζί με τις ευρύτερες βελτιώσεις στη φορολογική διοίκηση από το 2019, στήριξαν τα πρωτογενή πλεονάσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες για το 2023-2024».

Οι αναλυτές της Moody’s τονίζουν ότι οι δημογραφικές πιέσεις αποτελούν σημαντικό περιορισμό για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ελλάδας. Εξηγούν ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, αντανακλώντας τη διαρκώς χαμηλή γονιμότητα (1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2023) και τη σημαντική μετανάστευση πολιτών παραγωγικής ηλικίας κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση χρέους του 2009-2018. Προσθέτουν, δε, ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής επιταχύνει τη γήρανση, αυξάνοντας τον δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι θα ανέλθει στο 61% έως το 2040, από 39% το 2022.

«Αυτές οι δυναμικές θα περιορίσουν την προσφορά εργασίας, θα επιβαρύνουν το δυνητικό προϊόν και θα αυξήσουν τις δημοσιονομικές δαπάνες. Σε αυτό το πλαίσιο, το φορολογικό πακέτο αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει περισσότερες γεννήσεις, να συγκρατήσει και να προσελκύσει νεότερους εργαζόμενους και να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε περιοχές με χαμηλό πληθυσμό», σημειώνει ο οίκος.

Σύμφωνα με τη Moody’s, η βραχυπρόθεσμη μακροοικονομική επίδραση των μέτρων θα είναι περιορισμένη, καθώς οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από το 2026. Από το 2026 και μετάς, τα διαθέσιμα εισοδήματα των νεότερων ηλικιακών ομάδων και των οικογενειών θα αυξηθούν, προσφέροντας ήπια στήριξη στην ιδιωτική κατανάλωση και στην προσφορά εργασίας. Ο οίκος υπενθυμίζει ότι αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση ακολουθεί υτα δημοσιονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο του 2025, τα οποία περιλάμβαναν στοχευμένο επίδομα ενοικίου, στήριξη για χαμηλοσυνταξιούχους και αύξηση των δημόσιων επενδύσεων, με κόστος €1,1 δισ. (0,4% του ΑΕΠ) το 2025.

«Η χρονική συγκυρία αυτών των δημοσιονομικών πακέτων, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που αναμένονται έως τον Ιούλιο του 2027, αντανακλά και πολιτική διάσταση» σχολιάζει η Moody’s, εξηγώντας ότι «τα διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα προσφέρουν χώρο για μέτρα ελάφρυνσης, ενώ η πίεση για μετατροπή της υπεραπόδοσης των δημόσιων εσόδων σε φορολογικές ελαφρύνσεις και μεταβιβάσεις αναμένεται να αυξηθεί. Η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας σε αυτό το πλαίσιο θα είναι καθοριστική για τη στήριξη της πιστοληπτικής ικανότητας» της χώρας.