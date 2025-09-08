dpa: Διαβουλεύσεις ΕΕ - ΗΠΑ για νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Διαβουλεύσεις με αντικείμενο την προοπτική αύξησης της οικονομικής πίεσης σε βάρος της Ρωσίας θα έχει σήμερα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κυρώσεις Ντέιβιντ Ο' Σάλιβαν αναμένεται να λάβουν μέρος σε συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Οικονομικών με θέμα τις διάφορες μορφές οικονομικής πίεσης προς την Ρωσία - συμπεριλαμβανομένων και νέων κυρώσεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ