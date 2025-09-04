Ανησυχία στην Κίνα για το ράλι 1,2 τρισ. των μετοχών

Οι αξιωματούχοι εξετάζουν μία σειρά μέτρων για να «κατευνάσουν» την αγορά από άρση περιορισμών στις πωλήσεις «short» μέχρι περιορισμούς στο κερδοσκοπικό trading.

Ανησυχία έχει προκαλέσει στις ρυθμιστικές αρχές του Πεκίνου η απότομη άνοδος ύψους 1,2 τρισ. δολαρίων που κατέγραψε η χρηματιστηριακή αγορά από τον Αύγουστο. Για το λόγο αυτό σύμφωνα με το Bloomberg, οι αξιωματούχοι εξετάζουν μία σειρά μέτρων για να «κατευνάσουν» την αγορά από άρση περιορισμών στις πωλήσεις «short» μέχρι περιορισμούς στο κερδοσκοπικό trading.

Οι μνήμες από την απότομη άνοδο και πτώση του 2015 είναι ακόμη έντονες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι σε ένα νέο «χρηματιστηριακό μακελειό» από το λιανεμπόριο που θα καταρρακώσει το καταναλωτικό κλίμα την στιγμή που προσπαθούν να το ενισχύσουν.

Το ράλι έχει οδηγήσει τον δείκτη Shanghai σε υψηλά δεκαετίας και τον CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας 20% πάνω. Ωστόσο, καθώς ο όγκος και το περιθώριο κέρδους των συναλλαγών είναι σε επίπεδα ρεκόρ και οι ιδιώτες επενδυτές συρρέουν σε νέους λογαριασμούς με φρενήρεις ρυθμούς, η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε «φούσκα».

Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ήδη ασκήσει πίεση στις τράπεζες και τις χρηματιστηριακές εταιρείες να περιορίσουν τις απερίσκεπτες συναλλαγές, έχουν ωθήσει τις κοινωνικές πλατφόρμες να μετριάσουν τον ενθουσιασμό για το «γρήγορο πλουτισμό» και έχουν ακόμη και σταματήσει ή περιορίσει τα αμοιβαία κεφάλαια για να αποτρέψουν τις έντονες διακυμάνσεις.

Προς το παρόν, η άνοδος εξακολουθεί να έχει κάποιο περιθώριο. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι μεγάλο μέρος των αγορών προέρχεται από hedge funds και επενδυτές με υψηλή καθαρή θέση, και όχι μόνο από μικροεπενδυτές. Και ενώ η φρενίτιδα επικεντρώνεται σε τομείς όπως τα τσιπ, ο κίνδυνος είναι ότι οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών θα μπορούσαν σύντομα να συσσωρευτούν, μετατρέποντας μια ραγδαία άνοδο σε «επικίνδυνη φυγή».

Το Πεκίνο θα πρέπει να διατηρήσει την άνοδο ζωντανή αρκετά ώστε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη χωρίς να την αφήσει να μετατραπεί σε μια ακόμη φούσκα που έτοιμη να σκάσει.