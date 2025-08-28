Οικονομία | Ελλάδα

Eurostat: Στα όρια της φτώχειας το 34,6% των Ελλήνων - Δυσκολεύονται να βάλουν τα βασικά στο τραπέζι

Newsroom
Eurostat: Στα όρια της φτώχειας το 34,6% των Ελλήνων - Δυσκολεύονται να βάλουν τα βασικά στο τραπέζι
Ειδικότερα, το 2024, το 8,5% του πληθυσμού της ΕΕ δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει ένα γεύμα που περιείχε κρέας, ψάρι ή κάποιο αντίστοιχο χορτοφαγικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα, ποσοστό χαμηλότερο κατά 1,0 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2023 (9,5%).

Τις σοβαρές κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, όσον αφορά στη διατροφή τους, φανερώνει η πρόσφατη μελέτη της Eurostat.

Ειδικότερα, το 2024, το 8,5% του πληθυσμού της ΕΕ δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει ένα γεύμα που περιείχε κρέας, ψάρι ή κάποιο αντίστοιχο χορτοφαγικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα, ποσοστό χαμηλότερο κατά 1,0 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2023 (9,5%).

Η έρευνα θίγει επίσης τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, με το ποσοστό φτάνει το 19,4%, πολύ υψηλότερα από το 6,4% που καταγράφεται στους πολίτες που δεν κινδυνεύουν άμεσα από φτώχεια.

Σε εθνικό επίπεδο, το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και δεν μπορούν να αγοράσουν ένα κανονικό γεύμα καταγράφηκε στη Σλοβακία (39,8%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (37,7%) και την Ουγγαρία (37,3%), με την Ελλάδα να βρίσκεται στο 34,6%. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (3,5%), την Ιρλανδία και την Πορτογαλία (και οι δύο 5,1%).

Η δυνατότητα να αγοράζουν ένα γεύμα με κρέας, ψάρι ή χορτοφαγικό ισοδύναμο κάθε δεύτερη μέρα είναι ένα από τα στοιχεία που παρατηρούνται σε επίπεδο νοικοκυριού για τον υπολογισμό του ποσοστού σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης.

Αυτό είναι ένα από τα συστατικά στοιχεία του δείκτη των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Ο δείκτης χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του βασικού στόχου για τη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

