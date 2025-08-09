Τιμολόγια ρεύματος: Άνοδος 5% τον Ιούλιο – Αυξήσεις για 3ο συνεχόμενο μήνα

Στα 25,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα η τιμή για τα ελληνικά νοικοκυριά, σύμφωνα με το νέο δελτίο του δείκτη τιμών ενέργειας για οικιακή χρήση (HEPI). Πάνω από τη μέση τιμή για τους «27», που διαμορφώθηκε στα 24,13 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ενίσχυση για τρίτο μήνα κατέγραψαν τον Ιούλιο τα τιμολόγια ρεύματος των ελληνικών νοικοκυριών, όπως δείχνει το νέο δελτίο του δείκτη τιμών ενέργειας για οικιακή χρήση (HEPI), που προσδιορίζεται σε μηνιαία βάση από τις Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, σε συνεργασία με την εταιρεία VaasaETT.

Σύμφωνα με το δελτίο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε 5% τον προηγούμενο μήνα και ήρθε να προστεθεί στο άλμα κατά 3% του Ιουνίου και 6% του Μαΐου. Ως συνέπεια, η τελική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβάνοντας ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τέλη, φόρους αλλά και την επιδότηση) ήταν 25,2 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα στην Αθήνα (καθώς η έρευνα διεξάγεται σε επίπεδο ευρωπαϊκών πρωτευουσών). Επομένως, αυξήθηκε κατά 1,14 λεπτά σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν είχε κλείσει στα 24,06 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Όπως επισημαίνεται στο δελτίο, βασικός λόγος της ανόδου ήταν τα κύματα καύσωνα που ενέσκηψαν στη χώρα και αύξησαν τη χρήση των κλιματιστικών. Προς την ίδια κατεύθυνση συνετέλεσε και η άνοδος των χονδρεμπορικών τιμών λόγω της αβεβαιότητας ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο, εξαιτίας της ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση ανατολή.

Το ευρωπαϊκό τοπίο

Με την «επίδοση» του Ιουλίου, η τιμή για τα ελληνικά νοικοκυριά βρέθηκε πάνω από τον μέσο όρο των πρωτευουσών των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε., ο οποίος ήταν στα 24,13 λεπτά ανά KWh. Επίσης, η Αθήνα ήταν η 14η ακριβότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η μέση τελική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές στην Ευρώπη σημείωσε αύξηση 2% τον Ιούλιο, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας λόγω του καλοκαιριού άρχισε να ενισχύει τη ζήτηση για ψύξη. Από τις 33 πρωτεύουσες που περιλαμβάνονται στο δείγμα του Δελτίου, οι 14 κατέγραψαν αυξήσεις στις τιμές -με τη σημαντικότερη να σημειώνεται στο Βουκουρέστι-ενώ σε μόλις τρεις υπήρξε μείωση. Σχεδόν στις μισές πρωτεύουσες δεν υπήρξε μεταβολή στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές.

Στη Ρουμανία, η λήξη του κρατικά επιβαλλόμενου πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος οδήγησε σε απότομη αύξηση κατά 76%, καθώς οι πάροχοι προχώρησαν σε νέες τιμολογήσεις – σε ορισμένες περιπτώσεις διπλασιάζοντας την τιμή που ίσχυε με το πλαφόν. Το πλαφόν είχε τεθεί σε ισχύ για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2021, ως μέτρο στήριξης των νοικοκυριών στην ενεργειακή κρίση.

Σημαντική αύξηση, κατά 16%, καταγράφηκε και στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), λόγω της επαναφοράς στους λογαριασμούς των νοικοκυριών της χρέωσης υπέρ των ΑΠΕ (κάτι ανάλογο με τη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ που εφαρμόζεται στη χώρα μας). Η χρέωση αυτή είχε πρόσκαιρα μειωθεί και στη συνέχεια μηδενιστεί από τη σλοβενική κυβέρνηση, στο πλαίσιο των μέτρων ανακούφισης κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τα κυμαινόμενα τιμολόγια

Όσον αφορά τα ελληνικά νοικοκυριά, ανοδική εικόνα προκύπτει αν ληφθούν υπόψη τα δεδομένα μόνο των κυμαινόμενων τιμολογίων (πράσινων και κίτρινων). Ο μέσος όρος τον Ιούλιο διαμορφώθηκε σε αυτή την περίπτωση στα 25,26 λεπτά ανά kWh (συμπεριλαμβάνοντας και πάλι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τέλη και φόρους), από 23,95 λεπτά ανά kWh τον Ιούνιο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές στα 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε. έως το 2004, το μέσο κυμαινόμενο ελληνικό οικιακό τιμολόγιο ήταν τον προηγούμενο μήνα το 11ο ακριβότερο (ή αλλιώς το 5ο φθηνότερο). Επίσης, κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο των 15 αγορών, ο οποίος ήταν 28,56 λεπτά ανά κιλοβατώρα.