Κίνα: Ξεπέρασαν τις προσδοκίες οι εξαγωγές τον Ιούλιο, άνοδος 7,2%

Αύξηση που εξέπληξε τις προσδοκίες της αγοράς σημείωσαν οι εξαγωγές της Κίνας τον Ιούλιο, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο του έτους, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη λήξη της εκεχειρίας των δασμών με τις ΗΠΑ στις 12 Αυγούστου.
Ειδικότερα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,2% τον Ιούλιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters για αύξηση 5,4%.
Οι εισαγωγές επίσης αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Ιούλιο του 2024. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ότι οι εισαγωγές τον Ιούλιο θα μειωθούν κατά 1%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.
Σε ετήσια βάση, οι συνολικές εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 6,1%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,7%. Παράλληλα, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ανήλθε τον Ιούλιο στα 683,5 δισ. δολάρια, 32% υψηλότερο από την ίδια περίοδο του 2024.
Οι εξαγωγές του Πεκίνου προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν για τέταρτο διαδοχικο μήνα σε ετήσια βάση, σημειώνοντας πτώση κατά 21,7% τον Ιούλιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν επίσης κατά 18,9% σε ετήσια βάση.
Οι εξαγωγές της Κίνας έχουν στηρίξει «έντονα» την οικονομία μέχρι στιγμής φέτος, δήλωσε στο CNBC ο Zhiwei Zhang, πρόεδρος και επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management, προειδοποιώντας ότι η δυναμική της προφόρτωσης των αποστολών από τις επιχειρήσεις μπορεί σύντομα να εξασθενήσει.