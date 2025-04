Νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου από ΗΠΑ - Στο 145% οι δασμοί στην Κίνα

Το τελευταίο εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ είχε αυξήσει τους δασμούς στο Πεκίνο στο 125% από 84%.

Νέες διαστάσεις αποκτά ο εξελισσόμενος εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ να αυξάνουν τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές στο 145%, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Το τελευταίο εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ είχε αυξήσει τους δασμούς στο Πεκίνο στο 125% από 84% προσθέτοντας έναν επιπλέον 20% για τη φαιντανύλη, που είχε επιβληθεί προηγουμένως κατά της Κίνας.

Νωρίτερα η Κίνα προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι η επιβολή δασμών στους βασικούς εμπορικούς τους εταίρους θα έχουν «σοβαρές συνέπειες» στην σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Το Πεκίνο θεωρεί ότι αμερικανικοί δασμοί «πηγαίνουν κόντρα σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λι Τζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών. Η Κίνα δεν ενδιαφέρεται για καβγά, αλλά δεν θα φοβηθεί αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τις απειλές.

«Η αμερικανική εκστρατεία δεν κερδίζει την υποστήριξη του κόσμου και θα καταλήξει σε αποτυχία», πρόσθεσε. «Η Κίνα δεν θα παραμείνει αδρανής και δεν θα επιτρέψει την στέρηση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του κινεζικού λαού», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών διαμηνύοντας πως η χώρα του δεν θα κάνει πίσω.

«Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πρόσφατα (…) την επιβολή αδιακρίτως δασμών σε όλους τους εμπορικούς τους εταίρους, περιλαμβανομένης της Κίνας, πράγμα που παραβιάζει τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων και επηρεάζει σοβαρά την σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομικής τάξης, δήλωσε ο Χε Γιονγκτσιάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Δεν φοβόμαστε τις προκλήσεις. Δεν υποχωρούμε», έγραψε την Πέμπτη στο Χ η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ, κοινοποιώντας ένα βίντεο με μια ομιλία του Κινέζου ηγέτη Μάο Τσετούνγκ από το 1953. Στο βίντεο ακούγεται ο Μάο Τσετούνγκ να λέει «ως προς το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, δεν είμαστε εμείς που θα το αποφασίσουμε. Ήταν θέμα του προέδρου Τρούμαν, τώρα εξαρτάται από τον πρόεδρο Άιζενχαουερ ή όποιον είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι στο χέρι τους».

«Ανεξαρτήτως του πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος αυτός, εμείς δεν θα υποκύψουμε ποτέ. Θα παλέψουμε μέχρι να θριαμβεύσουμε πλήρως» πρόσθετε στην ομιλία του ο ιστορικός ηγέτης.

We are Chinese. We are not afraid of provocations. We don’t back down. 🇨🇳 pic.twitter.com/vPgifasYmI

— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) April 10, 2025