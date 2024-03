Ιαπωνία: Τέλος στα αρνητικά επιτόκια - Η πρώτη αύξηση έπειτα από 17 χρόνια

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διαμόρφωσε το επιτόκιο από το αρνητικό-0,1% σε ένα εύρος μεταξύ 0% και 0,1%, ενώ ανακοίνωσε επίσης ότι θα καταργήσει τον έλεγχο της καμπύλης αποδόσεων.

Σε αύξηση των επιτοκίων της για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας, σφίγγοντας τη νομισματική της πολιτική εν μέσω επίμονου πληθωρισμού.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διαμόρφωσε το επιτόκιο, από το αρνητικό -0,1%, σε ένα εύρος μεταξύ 0% και 0,1%, ενώ ανακοίνωσε επίσης ότι καταργεί τον έλεγχο της καμπύλης αποδόσεων, ένα μηχανισμό με τον οποίο ήλεγχε την κίνηση στο κόστος δανεισμού των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων.

Στην ανακοίνωσή της, η νομισματική αρχή επισημαίνει ότι θα συνεχίσει τις αγορές JGB (ιαπωνικά κρατικά ομόλογα), διατηρώντας «σε γενικές γραμμές τις ίδιες ποσότητες με πριν». Ωστόσο, θα διακόψει τις αγορές ETFs (exchange traded funds) και ιαπωνικών REITs (real-estate investment trusts) και θα περιορίσει σταδιακά τον αριθμό των αγορών CP (commercial papers) και εταιρικών ομολόγων για να τις διακόψει οριστικά σε περίπου έναν χρόνο.

Βάσει του τρέχοντος οικονομικού κλίματος, η BOJ «αναμένει ότι οι διευκολυντικές χρηματοοικονομικές συνθήκες θα διατηρηθούν προς το παρόν».

«Η οικονομία της Ιαπωνίας έχει πετύχει μέτρια ανάκαμψη», σημειώνει η BOJ, «αν και έχει παρατηρηθεί κάποια αδυναμία». Η Κεντρική Τράπεζα αναμένει, πάντως, ότι στο άμεσο μέλλον η οικονομία «θα συνεχίσει να ανακάμπτει με μέτριο ρυθμό».

Σχολιάζοντας την κίνηση, ο γνωστός οικονομολόγος Mohamed El- Erian έγραψε ότι τα μέτρα ήταν αναμενόμενα και ότι δεν περιλάμβαναν κάποια αναφορά στα επόμενα βήματα που θα γίνουν στο μακρύ ταξίδι ομαλοποίησης της πολιτικής.

The Bank of #Japan's policy measures are as expected, including a rate hike from -0.1% to 0.0-0.1% and ending the YCC regime.

As regards the accompanying statement:

These steps were packaged relatively dovishly, including no mention of future steps in a long normalization… https://t.co/9DzBnuOWsW

— Mohamed A. El-Erian (@elerianm) March 19, 2024