Οι «37» που «ταξιδεύουν» στο Λονδίνο για το road show των Morgan Stanley, ΕΧΑΕ – Το «μικροσκόπιο» των funds

Η ελίτ του ελληνικού χρηματιστηρίου, με τράπεζες, ενέργεια, telecoms, τυχερά παιχνίδια, υποδομές, ακίνητα, μεταφορές και άλλους κλάδους θα βρεθούν 27-28 Νοεμβρίου στο City. Η παρουσία του πρωθυπουργού και τα πάνελ. Οι εκπρόσωποι των ξένων funds. Η ιδιαίτερη συγκυρία

Με τη συμμετοχή 37 εταιρειών, μαζί με την BANK of CYPRUS, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μέλη της ελίτ της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς, και παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αρχίζει το πρωί της Δευτέρας 27 Νοεμβρίου το διήμερο roadshow του που διοργανώνουν η EXAE και η Morgan Stanley στο Λονδίνο (LONDON CONFERENCE CENTRE, 25 CABOT SQUARE).

Στο City θα «ταξιδέψουν» υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών, των ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Viohalco, Motor Oil, TITAN, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Coca Cola, Mytilineos, Intrakat, HelleniQ Energy, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, εταιρείες του τομέα ακινήτων (Lamda, Prodea, Noval), η Autohellas, η Intralot, η ΕΥΔΑΠ, η Ideal, η Fourlis κ.α.

Η παρουσία του Πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στην αφρόκρεμα των funds πλανήτη που διαχειρίζονται κεφάλαια δεκάδων τρισ. δολαρίων και σε πλήθος διαχειριστών, με συντονιστή τον Luigi Rizzo, αντιπρόεδρο επενδυτικής τραπεζικής της Morgan Stanley. Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς επισημάνει τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας σε ένα δύσκολο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, τα μεγάλα projects και τις ιδιωτικοποιήσεις που προχωρούν στην Ελλάδα, την αύξηση του ΑΕΠ, τις μεταρρυθμίσεις κ.α.

Ο Αλεξ Πατέλης και τα 3 πάνελ

Στην διήμερη εκδήλωση θα βρεθούν στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου, όπως ο κ. Αλ. Πατέλης (σε πάνελ με συντονισμό από Ellen Zentner, Managing Director, Chief US Economist, Morgan Stanley), εκπρόσωποι των μεγαλύτερων εισηγμένων ομίλων θα μιλήσουν ή έρθουν σε επαφή με δεκάδες fund managers, ενώ θα υπάρχουν πάνελ με συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων εγχώριων ομίλων σε ενέργεια (Evangelos Mytilineos, Chairman, Mytilineos SA / Petros Tzannetakis, Deputy CEO, Motor Oil / Konstantinos Mavros, CEO, PPC Renewables / Alexandros Exarchou, Vice Chairman & CEO, Intrakat) και τράπεζες (Vassilios Psaltis, CEO, Alpha Services and Holdings / Fokion Karavias, CEO, Eurobank / Pavlos Mylonas, CEO, National Bank of Greece / Christos Megalou, CEO, Piraeus Financial Holdings). Προφανώς, έχουν προγραμματιστεί πλήθος από One-on-One/Small Group Meetings και για τις δύο ημέρες.

Επίσης, υπάρχει και πάνελ με τον τίτλο Private Investing in Greece και διεθνή συμμετοχή (Stelios Elia, Managing Director, BC Partners / Spyros Spyropoulos, Senior Advisor, Oaktree / Ana Plecas, Country Head of SE Europe & Africa, Macquarie Asset Management / Stelios Theodosiou, Managing Director, H.I.G. Realty).

Το συνέδριο θα λάβει χώρα σε σύμπραξη με τις Alpha FInance, Eurobank Εquities, NBG Securities και Piraeus Securities (δηλαδή το υποστηρίζουν μέσω των χρηματιστηριακών τους οι 4 συστημικές τράπεζες). Και αναμφίβολα λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο στην οποία εκκίνησε κύκλος από placements στις τράπεζες με πώληση ποσοστών από το ΤΧΣ και είσοδο σημαντικών επενδυτών.

Οι εταιρείες που πάνε στο City

Ειδικότερα, οι εταιρείες που έχουν προγραμματίσει τη συμμετοχή τους στο road show είναι οι: ΑΔΜΗΕ, AEGEAN AIRLINES, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS, ATHENS EXCHANGE GROUP (ΕΧΑΕ), ATHENS WATER SUPPLY AND SEWAGE (ΕΥΔΑΠ), AUSTRIACARD HOLDINGS, AUTOHELLAS, BANK OF CYPRUS, CENERGY HOLDINGS, COCA COLA HBG, ELLAKTOR, ELVALHALCOR, EPSILON NET, EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS, FOURLIS, GEK TERNA, GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS (ΟΠΑΠ), HELLENIC TELECOM. ORG. (OTΕ), HELLENiQ ENERGY, IDEAL HOLDING, NTRAKAT, INTRALOT, LAMDA DEVELOPMENT, MOTOR OIL, MYTILINEOS, NATIONAL BANK OF GREECE (ΕΤΕ), NOVAL PROPERTY, OPTIMA BANK, PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS, PIRAEUS PORT AUTHORITY (ΟΛΠ), PRODEA INVESTMENTS, PROFILE, PUBLIC POWER CORPORATION (ΔΕΗ), SARANTIS, TERNA ENERGY, TITAN CEMENT INTERNATIONAL, VIOHALCO.