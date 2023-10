Ο Κρούγκμαν κήρυξε το τέλος του πολέμου κατά του πληθωρισμού - Κάποιοι διαφωνούν

Ο Νομπελίστας οικονομολόγος και αρθρογράφος των New York Times Πολ Κρούγκμαν κήρυξε το τέλος του πολέμου ενάντια στον πληθωρισμό. Ωστόσο, άλλοι οικονομολόγοι απαντούν: «Όχι, τόσο γρήγορα».

Ο Νομπελίστας οικονομολόγος και αρθρογράφος των New York Times Πολ Κρούγκμαν κήρυξε το τέλος του πολέμου ενάντια στον πληθωρισμό. Ωστόσο, άλλοι οικονομολόγοι απαντούν: «Όχι, τόσο γρήγορα».

Σε ανάρτησή του στο Χ, το πρώην Twitter, ο Κρούγκμαν έγραψε: «Κερδίσαμε, με πολύ μικρό κόστος».

The war on inflation is over. We won, at very little cost pic.twitter.com/opumf3nEvL

— Paul Krugman (@paulkrugman) October 12, 2023