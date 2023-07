Ισπανία: Πτώση της ανεργίας το β' τρίμηνο, εν μέσω τουριστικής περιόδου

Σε ιστορικό υψηλό ο αριθμός των απασχολούμενων.

Πτώση κατέγραψε το ποσοστό ανεργίας στην Ισπανία το δεύτερο τρίμηνο του 2023, καθώς η οικονομία της χώρας ανακάμπτει εν μέσω της τουριστικής περιόδου, που συνηθίζεται να υποχωρεί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας INE, η ανεργία υποχώρησε στο 11,6% το διάστημα Απρίλιος-Ιούνιος, σε σύγκριση με το 13,27% το προηγούμενο τρίμηνο και 12,49% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Επίσης, το ποσοστό ήταν καλύτερο και από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 12,3% σε δημοσκόπηση της FactSet.

Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 365.300 το δεύτερο τρίμηνο και ανήλθε στα 2,763 εκατ., με τους απασχολούμενους να αυξάνονται κατά 603.900 στους 21,057 εκατ., καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. The services sector employed 606,000 people in the quarter, it added.