Η πράσινη ανάπτυξη στην Αμαζονία θα απέφερε πολλά δισ. εσόδων στη Βραζιλία

Σενάρια για το οικονομικό μέλλον του μεγαλύτερου τροπικού δάσους στον κόσμο, από το σημερινό στάτους κβο μέχρι το ευνοϊκότερο σενάριο μηδενικής αποψίλωσης και πράσινης ανάπτυξης.

Η προστασία του δάσους του Αμαζονίου και η μετατροπή του σε μοχλό βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, αντί για την τωρινή εκμετάλλευση του δάσους, θα απέφερε στη Βραζιλία δισεκατομμύρια τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Αναπτύσσοντας βιώσιμες βιομηχανίες -- ιδιαίτερα την παραγωγή ηλιακής ενέργειας-- και μεταβαίνοντας σε μια γεωργία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η περιοχή της Αμαζονίας θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο ώστε η Βραζιλία να καταστεί πράσινη οικονομική δύναμη, προσθέτοντας 40 δισ. ρεάλ (7,6 δισ. ευρώ) τον χρόνο στην εθνική οικονομία μέχρι το 2050, σύμφωνα με την έκθεση.

Η έκθεση, που διενεργήθηκε από το γραφείο στη Βραζιλία του World Resources Institute και του κέντρου Global Commission on the Economy and Climate, μοντελοποίησε διάφορα σενάρια για το οικονομικό μέλλον του μεγαλύτερου τροπικού δάσους στον κόσμο, από το σημερινό στάτους κβο μέχρι το ευνοϊκότερο σενάριο μηδενικής αποψίλωσης και πράσινης ανάπτυξης.

Αυτή η τελευταία λύση θα επέτρεπε όχι μόνο να προστατευθεί μια από τις μεγαλύτερες καταβόθρες άνθρακα στον πλανήτη, αλλά και να γίνουν εξοικονομήσεις, δημιουργώντας 312.000 επιπλέον θέσεις εργασίας τις τρεις προσεχείς δεκαετίες, διατηρώντας παράλληλα ή αποκαθιστώντας δασική επιφάνεια εκτιμώμενης έκτασης 810.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, 1,5 φορά η έκταση της Γαλλίας.

"Η έκθεση αυτή δείχνει πως αν η Αμαζονία καταστεί προτεραιότητα, όλοι οι Βραζιλιάνοι θα επωφεληθούν", δήλωσε ο οικονομολόγος Ραφαέλ Φελτράν-Μπαρμπιέρι του WRI Brasil, ένας από τους 100 και πλέον συγγραφείς που συνέβαλαν στην έκθεση. "Αυτό το μοντέλο, που θα καθιστούσε την Αμαζονία καταλύτη της απανθρακοποίησης ολόκληρης της βραζιλιάνικης οικονομίας, είναι χωρίς καμία αμφιβολία η μεγαλύτερη ευκαιρία οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στη σύγχρονη ιστορία της χώρας", ανέφερε σε μία ανακοίνωση.

Με βάση τεχνικές και οικονομετρικά μοντέλα που ανέπτυξαν διάφορες ερευνητικές ομάδες στη Βραζιλία, η έκθεση αποκάλυψε πως το 83% της παραγωγής κτηνοτροφικών ζώων, καλλιεργειών, ξύλου και άλλων προϊόντων μικρής προστιθέμενης αξίας στην Αμαζονία της Βραζιλίας --οι κύριοι παράγοντες αποψίλωσης-- είχε εξαχθεί.

Η περιοχή έχει εμπορικό έλλειμμα 114 δισ. ρεάλ τον χρόνο (21 δισ. ευρώ) με την υπόλοιπη Βραζιλία και τον κόσμο, σύμφωνα με την έκθεση.

Σημαντικές επενδύσεις --επιπλέον 2,56 τρισ. ρεάλ μέχρι το 2050 (490 δισ. ευρώ) χρειάζονται προκειμένου να ανατραπεί αυτό το μοντέλο και να πραγματοποιηθεί η μετάβαση σε μια οικονομία υψηλής παραγωγικότητας, υψηλού ποσοστού απασχόλησης και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το κόστος της απραξίας θα ήταν δυο φορές μεγαλύτερο, λόγω των καταστροφών που οφείλονται σε ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα και σε άλλες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ