Μπάιντεν: Έτοιμη να υποβληθεί στο Κογκρέσο η συμφωνία για το όριο του χρέους

Ο αμερικανός πρόεδρος παρότρυνε εκ νέου τα μέλη των δυο σωμάτων του κοινοβουλίου να την υιοθετήσουν το ταχύτερο.

Έτοιμη να υποβληθεί στο Κογκρέσο είναι η συμφωνία για το όριο του χρέους των ΗΠΑ, στην οποία κατέληξαν ο Λευκός Οίκος και οι Ρεπουμπλικάνοι για την αποφυγή του κινδύνου κήρυξης μιας άνευ προηγουμένου στάσης πληρωμών.

Ο Τζο Μπάιντεν και ο Κέβιν Μακάρθι συναντήθηκαν εχθές και σε μια συμφωνία που περιλαμβάνει περικοπές δαπανών με στόχο την έγκρισή της από το Κογκρέσο πριν τη λήξη της διορίας της 5ης Ιουνίου.

«Καλά νέα», ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, παροτρύνοντας εκ νέου τα μέλη των δυο σωμάτων του κοινοβουλίου να υιοθετήσουν τη συμφωνία το ταχύτερο.

Speaker McCarthy and I reached a bipartisan budget agreement that will prevent the worst possible crisis – a default for the first time in our nation’s history.

This deal is good news for the American people.

I strongly urge Congress to pass the agreement right away. pic.twitter.com/6gQH4jvGV2

— President Biden (@POTUS) May 28, 2023