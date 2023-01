Το Ντουμπάι ανακοίνωσε οικονομικό σχέδιο-μαμούθ με στόχο να γίνει παγκόσμιος κόμβος σε μια 10ετία

Ένα σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης 8,7 τρισ. δολαρίων για την επόμενη δεκαετία ανακοίνωσε το Ντουμπάι, με στόχο την υπερτροφοδότηση του εμπορίου, τις ξένες επενδύσεις και την κατάκτησης μιας θέσης στον χάρτη ως παγκόσμιου κόμβου.

Ένα σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης 8,7 τρισ. δολαρίων για την επόμενη δεκαετία ανακοίνωσε το Ντουμπάι, με στόχο την «υπερ-ενίσχυση» του εμπορίου, τις ξένες επενδύσεις και την κατάκτησης μιας θέσης στον χάρτη ως παγκόσμιου κόμβου.

«Το Ντουμπάι θα κατατάσσεται ως ένα από τα τέσσερα κορυφαία παγκόσμια χρηματοοικονομικά κέντρα με αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων σε περισσότερα από 650 δισεκατομμύρια ντιρχάμ (177 δισεκατομμύρια δολάρια) την επόμενη δεκαετία», έγραψε στο Twitter ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ, ο ηγέτης του εμιράτου. «Περισσότεροι από 300.000 παγκόσμιοι επενδυτές βοηθούν να εξελιχθεί το Ντουμπάι στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη παγκόσμια πόλη».

Η ανάρτηση περιγράφει μερικά από τα 100 «μελλοντικά έργα μετασχηματισμού» που περιλαμβάνει ο οικονομικός οδικός χάρτης της 10ετίας. Αυτά περιλαμβάνουν την ώθηση του ξένου εμπορίου στα 25,6 τρισ. ντιρχάμ, από 14,2 τρισ. ντιρχάμ την περασμένη 10ετία, με σχεδόν διπλασιασμό των ετήσιων ξένων άμεσων επενδύσεων στα 60 δισ. ντιρχάμ ετησίως και με αύξηση των κρατικών δαπανών, από τα 512 δισ. ντιρχάμ την περασμένη 10ετία, στα 700 δισ. την επόμενη.

Dubai will rank as one of the top four global financial centers with an increase in FDI to over AED 650 billion over the next decade. Over 300,000 global investors are helping build Dubai into the fastest growing global city pic.twitter.com/keoH7h2eik

