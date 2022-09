Πλαφόν στο ρωσικό αέριο και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας προτείνει η Κομισιόν

To σχέδιο της Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση, ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου, υποχρεωτικό στόχο για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας τις ώρες αιχμής καθώς και πλαφόν στα έσοδα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας εκτός αερίου, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το σχέδιο της Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ρωσία χειραγωγεί τις ενεργειακές μας αγορές και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αστρονομικές τιμές. Θα καταθέσουμε λοιπόν μέτρα για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και επιχειρήσεων», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Russia is manipulating our energy markets and we are confronted with astronomic prices.

So we will table measures to protect vulnerable consumers and businesses.

We have the economic strength, the political will and unity to keep the upper hand.

https://t.co/ntpzZknBjW

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2022