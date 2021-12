"Καταιγίδα" εντάξεων στο Ταμείο Ανάκαμψης – Ποιες  επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις προωθούνται

Ένας μαραθώνιος ένταξης επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης λαμβάνει χώρα τις τελευταίες μέρες, από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του ΥΠΟΙΚ με στόχο το ταχύτερο δυνατό μέσα στο 2022 εντατικοποιηθεί η ροή προκηρύξεων έργων. Ορόσημο είναι 11 δισ. ευρώ επενδυτικές δαπάνες μαζί με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, ποσό υπερδιπλάσιο από τη «συνήθη» παραγωγή έργων στην Ελλάδα.

Οι εντάξεις αναμένεται να συνεχισθούν τις επόμενες ημέρες, αποτελώντας ένα από τα βήματα στο πεδίο του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, μετά την υπογραφή της Επιχειρησιακής Σύμβασης με την Επιτροπή, προωθείται, πιθανότητα στις 29 Δεκεμβρίου σύμφωνα τις εκτιμήσεις του αρμόδιου Αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ Θεόδωρου Σκυλακάκη, το αίτημα για την καταβολή του πρώτου πακέτου δόσεων.

Υπολογίζεται πως τα λεφτά θα έρθουν το Φεβρουάριο του 2022, τονώνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψουν τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν τον επόμενο χρόνο. Παράλληλα, προωθείται η τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με θέμα τα κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων και τον καθορισμό της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα και με επόμενο βήμα την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης με τις τράπεζες.

Έως τις αρχές Νοεμβρίου 2021 είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το Σχέδιο Ανάκαμψης 56 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ και προγραμματίζεται έως το τέλος του 2021 να ενταχθούν δράσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5,5 δισ. ευρώ:

Μεταξύ των τελευταίων εντάξεων έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης, περιλαμβάνονται και οι εξής:

· Ανάπτυξη του νομικού πλαισίου φορολογικών, οικονομικών και αδειοδοτικών κινήτρων για συγχωνεύσεις, μετατροπές και εξαγορές/εκπλήρωση οροσήμου για διαβούλευση νομοθετικού πλαισίου

· ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ΦΑΣΗ

· Προμήθεια Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (DESKTOP) και Επίπεδων Οθονών LED, για την κάλυψη των αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων

· Προμήθεια υπηρεσιών υλοποίησης αλλαγών σε πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

· Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

· Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού

· Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας

· Ψηφιοποίηση Φακέλων Δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

· Δράση του ΥΠΑΙΘ – Ψηφιακή Μέριμνα, βάσει του Ν.4763

· Κωδικοποίηση και Απλούστευση της Φορολογικής Νομοθεσίας

· ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ

· Εξοικονομώ κατ' οίκον - Κύκλοι 2021, 2022

· ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – (α) Κέντρο Διαχείρισης συμβάντων για το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας με υποστήριξη κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, (β) Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας με υποστήριξη κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών

· Μεταρρύθμιση στη διαχείριση αποβλήτων με νέα νομοθεσία για την υλοποίηση βιώσιμων χώρων υγειονομικής ταφής και κέντρων ανακύκλωσης (Waste management law for the implementation of sustainable landfilling and recycling)

· ΡΕΑ – Σχεδιασμός, Υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/προσφύγων και μεταναστών

· ΥΠΕΡΙΩΝ– Σχεδιασμός, Υλοποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης παροχών των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας

· Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές

· Καταδυτικός και Υποβρύχιος Τουρισμός

· Προσβάσιμες παραλίες (Accessible Beaches)

· Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων (Upgrade of Tourist Ports)

· Αγροτουρισμός και Γαστρονομία (Agrotourism and Gastronomy)

· Τουρισμός υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών

· Τουριστική ανάπτυξη Ορεινός Τουρισμός

· Διαχείριση προορισμών (Destination Management)

· ΑΡΙΑΔΝΗ

· ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

· Κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων - sub1 Κατάλογος κτιρίων

· Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου & Γραμμή Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου- ΚΥΤ Κορίνθου»

· Ένταξη του Έργου με τίτλο «Εκφάνσεις Μνημειακής Ζωγραφικής Χίου»

· FMIS - Πληροφοριακό σύστημα οικονομικής διαχείρισης ΟΑΕΔ

· Αποκατάσταση και ανάδειξη του θερινού ανακτόρου στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοϊου

· Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων

· Τεχνική Βοήθεια των Δράσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

· Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης

· Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

· Ανάπτυξη του θεσμού, της υποδομής, των δυνατοτήτων και ικανοτήτων για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου, τη διάθεση τους για επανάχρηση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα- Α Φάση

· Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών

· Μελέτες νέας οργανωτικής δομής και μοντέλο λήψης αποφάσεων

· Επανεξέταση του χωροταξικού σχεδιασμού, βελτιστοποίηση της οργάνωσης και διοίκησης των δικαστηρίων και επικαιροποίηση και απλούστευση των δικαστικών διαδικασιών

· Έργο Κατασκευής 7 Κτιρίων

· Έργο Κατασκευής 6 Κτιρίων

· Αποκατάσταση & Ανάδειξη τεμένους Κουρσούμ Καστοριάς

· Αποκατάσταση Βυζαντινού Ναού Ταξιαρχών Μητροπόλεως και συντήρηση των τοιχογραφιών του

· Yπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης των Δράσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Στον Ψηφιακό Πυλώνα

· PMO Τεχνική Βοήθεια Δράσης 16921-Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού

· Aποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή).

· Συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας

· Ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το Γενικό Χημείο του Κράτους

· Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις ID 16879 (Διαχειριστικά Έξοδα TEE)

· Επιχορήγηση της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την ανάπτυξη νέου εθνικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων

· ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

· Τεχνική Βοήθεια για τη Δράση Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης

· Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης

· PMO Γραφείο Διοίκησης Έργου

· Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΥΣΤΑ

· ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖHΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ '' SKILLS -BASED MATCHING TOOL'

· HRM (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)

· Μίσθωση οπτικών ινών της ΕΔΥΤΕ ΑΕ

· Μελέτη για την αναβάθμιση των υποδομών και εκσυγχρονισμού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού της ΑΑΔΕ στη Μαγουλέζα

· Θέσπιση πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης - κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ επιπέδων Δημόσιας Διοίκησης (Κεντρική Κυβέρνηση, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις

· Προκαταβολή για την Παροχή Υπηρεσιών για Συμβάσεις/Έργα του ΤΑΑ

· Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ-Τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔΕ

· Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης για τη Δράση: Προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας