Μία ανάσα πριν από την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης με το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, βρίσκονται οι τράπεζες.

Μέσα στο επόμενο 48ωρο αναμένεται να διευθετηθούν οι τελευταίες νομικές λεπτομέρειες της σύμβασης (μεταξύ των θεμάτων που απομένει να συμφωνηθούν είναι το πότε θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμα τα δάνεια που θα χορηγηθούν από τις τράπεζες, με τις τελευταίες να υποστηρίζουν ότι αυτό πρέπει να γίνεται μετά τις 90 ημέρες και όχι από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης), ενώ αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τεχνική συζήτηση για την πλατφόρμα που θα δέχεται τις αιτήσεις των επενδυτών προς χρηματοδότηση.

Πρόθεση τόσο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και των τραπεζών είναι η επιχειρησιακή σύμβαση να υπογραφεί πριν το κλείσιμο του έτους, ακόμη και την Πέμπτη ή το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι τράπεζες θα απευθύνουν πρόσκληση στους επενδυτές εντός 30 εργάσιμων ημερών (αρχικά προβλεπόταν διάστημα 20 ημερών), ενώ από τη στιγμή που θα κάνουν οι ίδιες το αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών για τις χρηματορροές θα απαιτηθεί ένας μήνας για να τους κατατεθούν τα χρήματα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ειδικότερα, οι τράπεζες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, με σκοπό την παροχή πιστώσεων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις, θα υποβάλουν αίτηση προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών. Τον έλεγχο των αιτήσεων θα κάνει η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων, τριμελές γνωμοδοτικό όργανο που θα συσταθεί και συγκροτηθεί με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού.

Αφού οι αιτήσεις εγκριθούν, θα υπογραφούν οι συμβάσεις με τις τράπεζες ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών θα καταθέσει τα προβλεπόμενα στη σύμβαση κεφάλαια σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό που θα τηρεί το πιστωτικό ίδρυμα ή ο ευρωπαϊκός χρηματοπιστωτικός θεσμός.

Σημειώνεται ότι στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής επί του σχεδίου νόμου «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022», ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, προανήγγειλε την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα διοχετευθούν 800 εκατ. ευρώ στις συστημικές και άλλα 600 στην EBRD και στην ΕΙΒ για να ξεκινήσει το τεράστιο και πολύ σημαντικό εργαλείο για επενδύσεις στη χώρα μας.

Όπως εκτιμούν αρμόδια τραπεζικά στελέχη μιλώντας στο insider.gr, οι πρώτες εκταμιεύσεις προς επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να αναμένονται στο τέλος του α΄ τριμήνου 2022. Όπως αναφέρουν, θα έχει μεσολαβήσει η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, που για μικρά επενδυτικά πλάνα θα μπορούσε να γίνει και εντός δεκαπέντε ημερών, ενώ συνολικά δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες. Τα επενδυτικά πλάνα θα αξιολογούν παράλληλα τόσο οι τράπεζες, όσο και οι ανεξάρτητοι αξιολογητές. Τα ίδια στελέχη σημειώνουν, πάντως, ότι ακόμη εκκρεμεί η σύσταση του Μητρώου Ανεξάρτητων Αξιολογητών, το οποίο είναι απαραίτητο για να τρέξει η διαδικασία της αξιολόγησης και ακολούθως της χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων.

Η διαδικασία ελέγχου

Η διαδικασία ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα δάνεια ΤΑΑ θα περιλαμβάνει:

1) την αξιολόγηση της δυνατότητας δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τραπεζικούς όρους,

2) τον έλεγχο των ακόλουθων για το επενδυτικό σχέδιο:

α) τον έλεγχο ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου,

β) τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου με την Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm principle - DNSH),

γ) τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και τον υπολογισμό της ποσόστωσης του δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου,

δ) τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου ως προς την παρέμβασή του σε σχέση με την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή και των περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και την παρέμβασή του για τη στήριξη για τη ψηφιακή μετάβαση και τον υπολογισμό της συνεισφοράς του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου στους πράσινους και ψηφιακούς στόχους (Green and Digital Tagged investment budget), και

ε) τον έλεγχο της συμβατότητας του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις.