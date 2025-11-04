Synergy χωρίς downtime: Nέο δίκτυο HPE Aruba υψηλής διαθεσιμότητας, από την Infinitum

Η Infinitum ολοκλήρωσε για τη Synergy, το έργο μελέτης, παραμετροποίησης, εγκατάστασης και υποστήριξης της νέας ενσύρματης και ασύρματης δικτυακής υποδομής στις καινούριες εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Η Synergy, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και καινοτόμους παρόχους υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα, εγκαινίασε τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, αποτελούμενες από δύο παραπλήσιες αποθήκες 25.000 τ.μ. και 18.000 τ.μ. Χάρη στην προηγμένη δικτυακή υποδομή, οι δύο μονάδες λειτουργούν ως ενιαίο, πλήρως διασυνδεδεμένο κέντρο, εξασφαλίζοντας απόλυτη επιχειρησιακή συνέχεια και μηδενικό downtime.

Σε μια εποχή που οι εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας αντιμετωπίζουν πιέσεις για ταχύτερη εξυπηρέτηση και μείωση κόστους, η επένδυση στην αξιοπιστία αποτελεί κρίσιμη επιχειρηματική απόφαση.

Άμεσα επιχειρηματικά οφέλη

Το έργο, βασισμένο σε τεχνολογία HPE Aruba Networking, εξασφαλίζει αδιάλειπτη διαθεσιμότητα, ενισχυμένη ασφάλεια και υψηλή επεκτασιμότητα. Η νέα δικτυακή αρχιτεκτονική εξαλείφει τις διακοπές λειτουργίας που επηρεάζουν την παραγωγικότητα, ενώ μειώνει δραστικά το λειτουργικό κόστος χάρη στη χρήση enterprise-grade εξοπλισμού και τριετούς υποστήριξης.

Παράλληλα, η modular σχεδίαση επιτρέπει στη Synergy μελλοντικές δικτυακές επεκτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της, εξοικονομώντας κόστος και χρόνο. Tέλος, η νέα υποδομή προσφέρει ελεγχόμενη πρόσβαση με διακριτά SSIDs για αυξημένη ασφάλεια. Καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας αποτελεί η υποστήριξη και τεχνική καθοδήγηση από την ομάδα πιστοποιημένων μηχανικών της Infinitum, που εξασφάλισε ομαλή μετάβαση και βέλτιστη λειτουργία από την πρώτη μέρα.

Ο κ. Π. Μανάρας, CIO της Synergy, δήλωσε: “Στόχος μας ήταν να επενδύσουμε σε ένα δίκτυο που δεν διασφαλίζει μόνο την απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία, αλλά θέτει τις βάσεις για την επόμενη μέρα των logistics. Με τη συνεργασία μας με την Infinitum και την τεχνολογία της HPE Aruba, εξασφαλίσαμε υψηλή διαθεσιμότητα και δυνατότητα ανάπτυξης χωρίς περιορισμούς.”

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η Infinitum προσφέρει προηγμένες, ασφαλείς και αποδοτικές λύσεις και υπηρεσίες τεχνολογίας σε επιχειρήσεις και Oργανισμούς. Ως πιστοποιημένος Gold Partner της HPE Aruba Networking, η Infinitum παρέχει καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις αιχμής που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.