Κίνα: Δηλώνει ότι θα λάβει μέτρα για την κρατικοποίηση της British Steel από το Ηνωμένο Βασίλειο

Η British Steel ανήκει στη κινεζική χαλυβουργική εταιρεία Jingye. Το Λονδίνο ανέλαβε πλήρως τον έλεγχο της ζημιογόνας εταιρείας για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε το Σάββατο ότι θα παρακολουθεί στενά την κρατικοποίηση της British Steel από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ανήκει σε κινεζική χαλυβουργική εταιρεία, και ότι θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Η Βρετανία κρατικοποίησε την British Steel την Πέμπτη, αναλαμβάνοντας πλήρως τον έλεγχο της ζημιογόνας εταιρείας, η οποία ανήκε προηγουμένως στην κινεζική ιδιωτική χαλυβουργική εταιρεία Jingye. Η απόφαση ελήφθη για λόγους εθνικής ασφάλειας.

«Το ζήτημα έχει προκαλέσει ευρεία προσοχή στην Κίνα», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Ο τρόπος με τον οποίο η Βρετανία θα χειριστεί το θέμα θα επηρεάσει άμεσα την εμπιστοσύνη των Κινέζων επενδυτών στο επενδυτικό περιβάλλον του Ηνωμένου Βασιλείου και θα διαμορφώσει τις αντιλήψεις της κινεζικής κοινής γνώμης σχετικά με την αξιοπιστία της βρετανικής κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Το υπουργείο κάλεσε επίσης τη Βρετανία να επιδιώξει μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για την καταβολή αποζημίωσης.

Η Jingye Steel δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι επιθυμεί από τη βρετανική κυβέρνηση να την αποζημιώσει για τις ζημίες που υπέστη από την επένδυσή της στη British Steel.

