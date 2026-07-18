Γερμανία: Σχέδιο δραστικής περικοπής των επιδοτήσεων στις ΑΠΕ

Η «έκρηξη» στην παραγωγή της ηλιακής ενέργειας δοκιμάζει το ηλεκτρικό δίκτυο. Οι σταθερές εγγυημένες τιμές απορρόφησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για τις νέες εγκαταστάσεις θα καταργηθούν σταδιακά.

Η Γερμανία σχεδιάζει να περιορίσει τις επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο πλαίσιο μιας ευρείας αναμόρφωσης του συστήματος χρηματοδότησής τους, καθώς η ραγδαία αύξηση της παραγωγής από φωτοβολταϊκά ασκεί ολοένα μεγαλύτερη πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, από το 2027, οι νέες μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να λαμβάνουν στήριξη «με τρόπο που να ωφελεί τόσο την αγορά όσο και το ηλεκτρικό σύστημα», σύμφωνα με σχέδιο νόμου που δημοσίευσε αργά την Παρασκευή το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι θα επιβραβεύονται τα έργα που προσαρμόζουν καλύτερα την παραγωγή τους στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και δεν επιβαρύνουν τη συμφόρηση του δικτύου.

Στο πλαίσιο της πρότασης, οι σταθερές εγγυημένες τιμές απορρόφησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (feed-in tariffs) για τις νέες εγκαταστάσεις θα καταργηθούν σταδιακά.

Οι αλλαγές ενδέχεται να επιβραδύνουν τις επενδύσεις σε χερσαία αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, καθώς οι επενδυτές αντιμετωπίζουν ήδη αυξημένο κόστος και μειωμένα έσοδα, λόγω της ολοένα συχνότερης εμφάνισης αρνητικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρική αγορά.

Ωστόσο, το υπουργείο παραμένει προσηλωμένο στον στόχο να αυξηθεί το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στο σύνολο της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας στο 80% έως το 2030, από περίπου 58% σήμερα, ενώ σχεδιάζει και πρόσθετους διαγωνισμούς για νέα ισχύ από αιολικά πάρκα.

Οι εγγυημένες τιμές απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας (feed-in tariffs) στη Γερμανία, οι οποίες συνήθως χορηγούνται για περίοδο 20 ετών, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες προσπάθειες για τη μείωση της γραφειοκρατίας, έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ρυθμό-ρεκόρ.

Ωστόσο, η επέκταση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει συμβαδίσει με αυτήν την ανάπτυξη, δημιουργώντας σημεία συμφόρησης στο δίκτυο και αναγκάζοντας τους διαχειριστές να περιορίζουν προσωρινά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Οι παραγωγοί, στις περιπτώσεις αυτές, έχουν δικαίωμα να διεκδικούν αποζημίωση για την ηλεκτρική ενέργεια που δεν μπόρεσαν να διοχετεύσουν στο δίκτυο λόγω των περιορισμών στη λειτουργία του.

Το γερμανικό κράτος αναμένεται να δαπανήσει περίπου 16 δισ. ευρώ φέτος για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γεγονός που έχει προκαλέσει επικρίσεις, καθώς η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς επιδιώκει να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες, μεταξύ άλλων για τις συντάξεις και την υγειονομική περίθαλψη.

Παράλληλα, πρόσθετες αποζημιώσεις που μπορεί να φτάσουν έως και 3 δισ. ευρώ για την αναγκαστική περικοπή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω συμφόρησης του δικτύου έχουν επίσης βρεθεί στο στόχαστρο της κριτικής.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, οι διαχειριστές των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούν να μειώνουν τις αποζημιώσεις για τις νέες μονάδες παραγωγής σε περιοχές όπου το δίκτυο αντιμετωπίζει ήδη συχνά προβλήματα συμφόρησης.

Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί μια ηπιότερη εκδοχή προηγούμενης πρότασης, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους επενδυτές και τους κατασκευαστές έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχέδιο του νέου Νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προβλέπει επίσης την επιβολή ανώτατου ορίου στις επιδοτήσεις και την εισαγωγή ενός μηχανισμού ανάκτησης υπερκερδών (clawback), ο οποίος θα επιτρέπει στο κράτος να ανακτά τα υπερβάλλοντα κέρδη των παραγωγών.

Με τον τρόπο αυτό, το γερμανικό σύστημα θα προσεγγίσει περισσότερο το μοντέλο των Συμβάσεων Διαφοράς (Contracts for Difference – CfD) που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, το κράτος συμπληρώνει τα έσοδα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας όταν οι τιμές της αγοράς είναι χαμηλές, ενώ όταν οι τιμές υπερβαίνουν ένα προκαθορισμένο επίπεδο, ανακτά μέρος των επιπλέον εσόδων από τους παραγωγούς.

Η πρόταση προβλέπει επίσης την κατάργηση των επιδοτήσεων για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ισχύος κάτω των 25 κιλοβάτ (kW), ενώ για τα μεγαλύτερα έργα θα απαιτείται συχνότερα να συνοδεύονται από συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες).

Στόχος του μέτρου είναι η μεταφορά μεγαλύτερου μέρους της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη και η παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά μειώνεται.

Το σχέδιο νόμου εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης και ενδέχεται να τροποποιηθεί, καθώς το υπουργείο Οικονομίας συλλέγει παρατηρήσεις και προτάσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς.