Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε εγκαταστάσεις εφοδιασμού και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε εγκαταστάσεις εφοδιασμού και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Απόκοσμες εικόνες στη Μόσχα από τα ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η Ουκρανία έπληξε δύο βασικές εγκαταστάσεις εφοδιασμού στις ρωσικές περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ καθώς επίσης και ρωσική πετρελαϊκή εγκατάσταση, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Telegram ότι οι εγκαταστάσεις εφοδιασμού χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων, που υπόκεινται σε κυρώσεις, για την παραγωγή drones και εξοπλισμού πλοήγησης. Δήλωσε επίσης ότι ουκρανικά πλήγματα μεσαίου βεληνεκούς πέτυχαν στόχους στην Αζοφική Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Υποδομές: Η σύνθετη δομή και η (νέα) στρατηγική των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ

Καύσιμα: Γιατί η έκπτωση δεν έριξε τις τιμές της βενζίνης - Νέες αυξήσεις αναμένονται από το Σάββατο

Πόσο κοντά βρισκόμαστε στον επόμενο μεγάλο ανοδικό κύκλο του bitcoin;

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
Ρωσία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider