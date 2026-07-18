Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε εγκαταστάσεις εφοδιασμού και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία

Απόκοσμες εικόνες στη Μόσχα από τα ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η Ουκρανία έπληξε δύο βασικές εγκαταστάσεις εφοδιασμού στις ρωσικές περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ καθώς επίσης και ρωσική πετρελαϊκή εγκατάσταση, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026

Ο Ζελένσκι δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Telegram ότι οι εγκαταστάσεις εφοδιασμού χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων, που υπόκεινται σε κυρώσεις, για την παραγωγή drones και εξοπλισμού πλοήγησης. Δήλωσε επίσης ότι ουκρανικά πλήγματα μεσαίου βεληνεκούς πέτυχαν στόχους στην Αζοφική Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ