Θεσσαλονίκη: 23χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε σύγκρουση με ΙΧ

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 25χρονος

Ένας 23χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χτες βράδυ λίγο μετά τις 23:00, στον παράδρομο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, στη συμβολή με την οδό Ιεραποστόλου Κοσμά, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 25χρονος. Ο 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 25χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ