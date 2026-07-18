Boeing: Διατηρεί αμετάβλητη την 20ετή πρόβλεψη της για τη ζήτηση αεροσκαφών

Υποβαθμίζει τον αντίκτυπο του πολέμου με το Ιράν. Εκτιμά ότι η παγκόσμια επιβατική αεροπορική κίνηση θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 4% τα επόμενα 20 χρόνια.

Η Boeing διατήρησε την πρόβλεψή της για ισχυρή παγκόσμια ζήτηση νέων εμπορικών αεροσκαφών κατά την επόμενη 20ετία, σύμφωνα με τις προβλέψεις αγοράς που δημοσίευσε το Σάββατο στην Αγγλία, ενόψει της αεροπορικής έκθεσης Farnborough Airshow.

Η πρόβλεψη της αμερικανικής αεροναυπηγικής εταιρείας είναι σχεδόν πανομοιότυπη με εκείνη που είχε δημοσιεύσει το 2025. Η Boeing εκτιμά ότι την περίοδο 2026–2045 θα παραδοθούν παγκοσμίως 43.625 νέα επιβατικά και φορτηγά αεροσκάφη, εκ των οποίων:

• 33.545 αεροσκάφη στενής ατράκτου (single-aisle),

• 7.715 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου (widebody),

• 930 εργοστασιακά κατασκευασμένα φορτηγά αεροσκάφη (freighters) και

• 1.435 περιφερειακά αεροσκάφη (regional jets).

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η ευρωπαϊκή ανταγωνίστρια της Boeing, Airbus, μείωσε κατά 1% την πρόβλεψή της για τη ζήτηση νέων αεροσκαφών, στις 42.060 μονάδες, επικαλούμενη τον πόλεμο με το Ιράν και τις εμπορικές εντάσεις.

Η Boeing εκτιμά ότι η παγκόσμια επιβατική αεροπορική κίνηση θα αυξηθεί κατά περίπου 2,3% φέτος, δηλαδή με ρυθμό μικρότερο από το μισό σε σύγκριση με την αύξηση 5,3% που καταγράφηκε πέρυσι. Ωστόσο, προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί εκ νέου, φθάνοντας στο 6%-7% το 2027 και στο 5%-6% το 2028.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι, έως το τέλος του 2028, η παγκόσμια επιβατική κίνηση θα έχει φτάσει στο επίπεδο όπου θα βρισκόταν υπό κανονικές συνθήκες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αντιπρόεδρος Εμπορικού Μάρκετινγκ της Boeing, Ντάρεν Χαλστ.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η σημερινή επιβράδυνση διαφέρει από το πολυετές σοκ στη ζήτηση που προκάλεσε η πανδημία της COVID-19, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για μια προσωρινή επιβράδυνση και όχι για μια μακροχρόνια κρίση της αγοράς.

Η Boeing εκτιμά ότι η παγκόσμια επιβατική αεροπορική κίνηση θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 4% τα επόμενα 20 χρόνια, ενώ η αεροπορική μεταφορά φορτίου θα καταγράφει ετήσια αύξηση 3,7%. Παράλληλα, ο παγκόσμιος στόλος αεροσκαφών αναμένεται να διευρύνεται κατά 3% ετησίως, ενώ η παγκόσμια οικονομία προβλέπεται να αναπτύσσεται με ρυθμό 2,5%.

Η ζήτηση για νέα αεροσκάφη εξακολουθεί να αυξάνεται ταχύτερα από την ικανότητα των κατασκευαστών να παραδίδουν νέα αεροπλάνα. Όπως ανέφερε ο Ντάρεν Χαλστ, η επιβατική κίνηση επανήλθε το 2024 στα επίπεδα πριν από την πανδημία, όμως οι παραδόσεις νέων αεροσκαφών εξακολουθούν να υπολείπονται της παραγωγής που είχε καταγραφεί το 2018.

Η εταιρεία εκτιμά ότι στις αρχές του 2026 θα υπάρχει έλλειμμα σχεδόν 2.000 αεροσκαφών στην αγορά. Η ανεπάρκεια στα αεροσκάφη στενής ατράκτου δεν αναμένεται να εξαλειφθεί πριν από τα τέλη της δεκαετίας, ενώ οι ελλείψεις στα αεροσκάφη ευρείας ατράκτου πιθανότατα θα συνεχιστούν έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Οι προβλέψεις της Boeing βασίζονται στην εκτίμηση ότι η ζήτηση θα προέλθει σχεδόν ισόποσα από την αντικατάσταση παλαιότερων αεροσκαφών και από την ανάπτυξη των στόλων. Συγκεκριμένα, η εταιρεία προβλέπει ότι από τις συνολικά 43.625 παραδόσεις, οι 21.475 θα αφορούν αντικατάσταση παλαιών αεροσκαφών, ενώ οι 22.150 θα καλύψουν την επέκταση των στόλων.

Ο παγκόσμιος στόλος εμπορικών αεροσκαφών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από περίπου 28.000 αεροσκάφη το 2025 σε 50.000 έως το 2045. Παράλληλα, τα αεροσκάφη νέας γενιάς θα αυξηθούν από το 32% του συνολικού στόλου σήμερα στο 92% μέσα στην επόμενη εικοσαετία.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Κίνα αναμένεται να απορροφήσει το 21% των νέων παραδόσεων αεροσκαφών, ακολουθούμενη από την Ευρασία με 20%. Η Βόρεια Αμερική και η Νότια/Νοτιοανατολική Ασία θα αντιπροσωπεύουν από 19% η καθεμία, ενώ η Μέση Ανατολή και η Αφρική θα καλύψουν το 10%, η Λατινική Αμερική το 6% και η Ωκεανία/Βορειοανατολική Ασία το 5%.

Οι προβλέψεις της Boeing αποτυπώνουν μια αγορά που ανακάμπτει έπειτα από διαδοχικούς κλυδωνισμούς, αλλά εξακολουθεί να περιορίζεται από τη χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα και τις αδυναμίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, η ίδια η Boeing αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στις διαδικασίες πιστοποίησης σημαντικών προγραμμάτων της, όπως των 737 MAX 7, 737 MAX 10 και 777-9.

Ο Χαλστ τόνισε ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της ζήτησης παραμένουν ισχυρές, καθώς στηρίζονται στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, του τουρισμού, της μετανάστευσης και της επέκτασης των δικτύων των αεροπορικών εταιρειών.

«Οι λόγοι για τους οποίους ταξιδεύουμε και οι λόγοι για τους οποίους διακινούνται τα αγαθά δεν αλλάζουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Φωτογραφία: @AP

