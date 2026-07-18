Κώτσηρας: Επενδύουμε σε φιλικές και αξιόπιστες συγκοινωνίες

Τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη διασφάλιση αξιόπιστων και ποιοτικών μετακινήσεων για όλους τους πολίτες, παρουσιάζει ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη διασφάλιση αξιόπιστων και ποιοτικών μετακινήσεων για όλους τους πολίτες, παρουσιάζει ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών, στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική, στην ανασυγκρότηση του ελληνικού σιδηροδρόμου και στην περαιτέρω θωράκιση της ασφάλειας στις μεταφορές.

Αναφερόμενος στο κυκλοφοριακό στην Αττική, ο κ. Κώτσηρας επισημαίνει ότι πρόκειται για «ένα σύνθετο πρόβλημα που απαιτεί συνεργασία συναρμόδιων υπουργείων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έργα υποδομής και ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς».

Στο πλαίσιο αυτό, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά. «Ένα έργο που εκκρεμούσε επί δεκαετίες», «περνά πλέον στη φάση υλοποίησης μετά την υπογραφή της σύμβασης» και «θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, σε συνδυασμό και με την παρέμβαση στον Κόμβο Μεταμόρφωσης στην Αττική οδό», αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός.

Την ίδια στιγμή, «ενισχύονται διαρκώς» οι δημόσιες συγκοινωνίες. Όπως εξηγεί ο κ. Κώτσηρας, «σήμερα στην Αττική διαθέτουμε 1.076 νέα λεωφορεία, με 125 νέα ηλεκτρικά να εντάσσονται σταδιακά στην κυκλοφορία, και στόχος μας είναι να φτάσουμε τα 1700 έως το 2028, ενώ και στη Θεσσαλονίκη ενισχύεται ο στόλος με 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία».

Σε σχέση με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρει ότι τα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias» στο σιδηροδρομικό δίκτυο «προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, ώστε η αποκατάσταση της βασικής γραμμής να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του καλοκαιριού». Προσθέτει δε ότι η τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση λειτουργούν ήδη στο μεγαλύτερο τμήμα του άξονα Αθήνα -Θεσσαλονίκη και θα αποκατασταθούν πλήρως με την ολοκλήρωση των έργων, όπως και η εγκατάσταση του ETCS». Παράλληλα, «στο συγκεκριμένο τμήμα λειτουργεί το railway.gov.gr, μέσω του οποίου είναι δυνατή η παρακολούθηση των τρένων σε πραγματικό χρόνο με ακρίβεια εκατοστών».

Ως προς την ανανέωση του σιδηροδρομικού στόλου, σημειώνει ότι «το πρώτο νέο τρένο μετά από δεκαετίες έφτασε ήδη στην Ελλάδα αυτόν τον μήνα, σύντομα έρχεται και το δεύτερο, ενώ και τα υπόλοιπα 23 αναμένονται έως το τέλος του 2027, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον όμιλο FS.» «Υλοποιούμε μια συνολική μεταρρύθμιση, με στόχο έναν σιδηρόδρομο που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των πολιτών και στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για την ασφάλεια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ο κ. Κώτσηρας αναφέρεται στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος «Αριάδνη» για την πρόληψη και αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών και προσθέτει ότι στόχος είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση του. Στην ασφαλέστερη και ομαλότερη λειτουργία του προαστιακού, αλλά και των υπεραστικών σιδηροδρομικών μεταφορών θα συμβάλει, όπως ο ίδιος επισημαίνει, και η κατασκευή ενισχυμένων τοιχίων προστασίας σε Θριάσιο, Θήβα και Ζευγολατιό. «Με την παρέμβαση αυτή θωρακίζουμε το σιδηροδρομικό δίκτυο από παράνομες εισόδους και δολιοφθορές, προς όφελος της ασφάλειας επιβατών και εργαζομένων, αλλά και των τοπικών κοινωνιών».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την πρόταση για «δημόσιες, δωρεάν μεταφορές για όλους», ο κ. Κώτσηρας τονίζει ότι «η πραγματική κοινωνική πολιτική στις συγκοινωνίες δεν είναι τα εύκολα συνθήματα. Είναι να προσφέρεις στον πολίτη περισσότερα δρομολόγια, μικρότερους χρόνους αναμονής, νέα λεωφορεία και τρένα, καλύτερες υποδομές και μεγαλύτερη ασφάλεια. Άλλωστε, «τίποτα δεν είναι πραγματικά δωρεάν. Το κόστος μεταφέρεται τελικά στους φορολογουμένους. Εμείς επενδύουμε στην αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών, ώστε να γίνονται διαρκώς πιο ελκυστικές, πιο αξιόπιστες και πιο φιλικές προς τον πολίτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ