Μαρινάκης: Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πήρε υπερκέρδη διυλιστηρίων και εταιρειών ενέργειας και τα επέστρεψε στην κοινωνία

Είναι η πρώτη φορά που σε μια χώρα που ζούσε με δανεικά, μια κυβέρνηση δεν δίνει στον κόσμο λιγότερους φόρους, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Πρέπει να λέμε την αλήθεια: δεν υπάρχουν ούτε μαγικές συνταγές, ούτε φυτρώνουν λεφτά από κάπου. Το κράτος πρέπει να εφαρμόζει μια πολιτική που να δημιουργεί παραπάνω έσοδα, ούτως ώστε ο κόσμος να πάρει πίσω αυτά τα οποία πρέπει να πάρει και έχασε τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της κρίσης. Αυτό το κάνουμε. Ναι, πρέπει να το κάνουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αλλά είναι η πρώτη φορά που σε μια χώρα που ζούσε με δανεικά, μια κυβέρνηση δεν δίνει στον κόσμο λιγότερους φόρους, δηλαδή έμμεσα μεγαλύτερο εισόδημα, έστω και όχι με την ταχύτητα που μπορεί να θέλουν όλοι οι συμπολίτες μας, δανειζόμενη από τις επόμενες γενιές, αλλά τα δίνει από μια πολιτική που αποδίδει. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε και να το κάνουμε με μεγαλύτερη ένταση είναι ελέγχους και πρόστιμα στην αγορά» αναφέρει σε συνέντευξή του στο pontosnews.gr, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πήρε από υπερκέρδη και από τα διυλιστήρια, όταν υπήρχε η δυνατότητα και από τις εταιρείες τις ενεργειακές και τα έδωσε πίσω στην κοινωνία. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έκανε τέτοιες παρεμβάσεις. Που έφτιαξε ελεγκτικούς μηχανισμούς» τόνισε. Σε ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια, αφού υπογράμμισε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση -του ΣΥΡΙΖΑ- έδωσε τα κόκκινα δάνεια στα funds, κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας και καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, ανέφερε «Τι κάναμε εμείς; Με μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες και την πρώτη τετραετία και κορυφαία τέτοια πρωτοβουλία ήταν μετά τις εκλογές του '23, φτιάξαμε έναν μηχανισμό στήριξης, έναν εξωδικαστικό μηχανισμό όπου πάνω από 60 χιλιάδες συμπολίτες μας μπήκαν σε αυτόν. Τι αλλάξαμε; Αυστηροποιήσαμε καταρχάς τους όρους για τους servicers. Πήραμε μια σειρά από πρωτοβουλίες για τα περιβόητα ψιλά γράμματα, τα παραθυράκια. Κάναμε υποχρεωτικό στους servicers να αποδέχεται τον εξωδικαστικό μηχανισμό».

«Για μένα το σωστό, για το κράτος, το λογικό, το τίμιο για την κοινωνία είναι να δώσει τη δυνατότητα σε αυτόν ο οποίος δυσκολεύτηκε, δυσκολεύεται να μπορεί να πάρει οξυγόνο, να μην πληρώνει υπερβολικά τόκους και πανωτόκια ξανά και ξανά. Να ξεχωρίσει αυτό που λέμε μεταφορικά την «ήρα από το στάρι», τον κακοπληρωτή, τον μπαταχτσή, αυτόν ο οποίος ενώ δεν μπορούσε, ζούσε πάνω από τις δυνάμεις του και στο τέλος της ημέρας σε βάρος των υπολοίπων, οι οποίοι πλήρωναν ή δυσκολεύονταν να πληρώσουν και προσπαθούν συνεχώς να κάνουν ρυθμίσεις για να ζήσουν τα παιδιά τους. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς που πραγματικά υπομένουν, υποφέρουν, πληρώνουν, τους συνεπείς» συμπλήρωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν, και θα γίνουν το 2027, γιατί κάθε μέρα είναι σημαντική και στο τέλος της ημέρας κάθε παραπάνω μέρα που έχεις για να λύσεις ένα ακόμα πρόβλημα, μία ακόμα εκκρεμότητα, δεν πρέπει να την αφήσεις ανεκμετάλλευτη.

Σε ερώτηση για την στάση της Ελλάδας και τις σχέσεις μας την Τουρκία, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ, διπλωματικά, αμυντικά, σε επίπεδο συμφωνιών. Όλα όσα έχουν υπογραφεί και προχωρήσει τα τελευταία 7 χρόνια, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είχαν γίνει, αθροιστικά, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και ο διάλογος για εμάς είναι συνειδητή επιλογή, γιατί δεν συνεπάγεται την οποιαδήποτε, έστω σκέψη, για υποχώρηση, αλλά είναι μία ευκαιρία για ενδυνάμωση, υπεράσπιση των θέσεών μας και βέβαια του διεθνούς δικαίου».

«Όσοι μιλούν για φοβική στάση να μας πουν τι από όλα όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και εξοπλισμών είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια αθροιστικά, δηλαδή να μας πουν αν είναι λίγο το ότι μέσα σε 7 χρόνια είχαμε ΑΟΖ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, η Ελλάδα μεγάλωσε στο Ιόνιο, επεκτάθηκε στα 12 ναυτικά μίλια, όλα αυτά που σας λέω δεν είχαν γίνει και έγιναν» υπογράμμισε.

Τέλος απαντώντας σε ερώτηση για την υποψηφιότητά του στον βόρειο τομέα ο κ. Μαρινάκης είπε: «Για μένα την επόμενη μέρα των εκλογών, εφόσον με τιμήσουν οι πολίτες του βορείου τομέα Αθηνών, των δεκατεσσάρων δήμων και με εκλέξουν βουλευτή τους, έναν εκ των εκπροσώπων τους, θα ξεκινήσω μια προσπάθεια κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Όχι μόνο στα μεγάλα. Δεν έχω αυταπάτες ότι μπορώ μόνος μου να λύσω τα μεγάλα. Αυτές είναι ομαδικές προσπάθειες που θέλουν χρόνο κάποιες φορές, αλλά σε κάθε τι που μπορεί να θεωρείται απλό και μικρό, αλλά είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή ενός ανθρώπου που μας βλέπει, μας διαβάζει, μας ακούει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ