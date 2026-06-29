Πετρέλαιο: Ήπια άνοδος μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για παύση επιθέσεων

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, η τιμή του Brent υποχώρησε 10,6%, καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση.

Περιορίζεται η άνοδος που κατέγραφε η τιμή του πετρελαίου λόγω των εκατέρωθεν πληγμάτων ΗΠΑ - Ιράν, καθώς ανακοινώθηκε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε παύση των επιθέσεων και νέο γύρο συνομιλιών αύριο Τρίτη στο Κατάρ.

Αυτή την ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν άνοδο κατά 0,08%, στα 72,05 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 69,66 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 0,59%.

«Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για την αγορά πετρελαίου. Παρόλα αυτά, οι επενδυτές φαίνεται να εστιάζουν στο τι θα σήμαινε μια συνεχιζόμενη ανάκαμψη των ροών πετρελαίου για την παγκόσμια ισορροπία», ανέφεραν αναλυτές της ING. «Αυτός ο εφησυχασμός είναι περίεργος και σαφώς αφήνει σημαντικό κίνδυνο ανόδου εάν η ανάκαμψη του εφοδιασμού αποδειχθεί αργή», πρόσθεσαν.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, η τιμή του Brent υποχώρησε 10,6%, καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, αφότου οι αποστολές αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, κατέγραψε νέα άνοδο μετά τις νέες επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ από την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένου ενός πετρελαιοφόρου που συνδέεται με το Κατάρ, γεγονός που πυροδότησε πλήγματα από τις ΗΠΑ και το Ιράν στη χειρότερη κλιμάκωση από τότε που υπέγραψαν την ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία.

Ωστόσο, το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να σταματήσουν τις πρόσφατες εχθροπραξίες στον Κόλπο και να ξεκινήσουν και πάλι τις συνομιλίες σχετικά με το θέμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Η αγορά είναι πιθανό να επανεκτιμήσει την παραδοχή της για ταχεία ανάκαμψη του εφοδιασμού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο», ανέφεραν αναλυτές της ANZ.