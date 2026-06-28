Κίνα: Δηλώνει ότι μπορεί να αντέξει επιδείνωση ή και πάγωμα εμπορικών σχέσεων με την ΕΕ

Το Πεκίνο κατηγορεί την ΕΕ ότι έχει αλλάξει την προσέγγισή της μετά την έρευνα για τις κρατικές επιδοτήσεις στα EV, προκειμένου να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση.

Η Κίνα μπορεί να αντέξει περαιτέρω επιδείνωση - ή ακόμη και πάγωμα - των οικονομικών και εμπορικών σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν οι συνομιλίες αντιμετωπίζονται ως μια απλή τυπική διαδικασία, σύμφωνα με το Yuyuantantian, λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με την Κεντρική Τηλεόραση της Κίνας, αναφέρει το Bloomberg.

Το Yuyuantantian υποστήριξε ότι η ΕΕ έχει αλλάξει την προσέγγισή της μετά την έρευνα για τις κρατικές επιδοτήσεις στα ηλεκτρικά οχήματα, χρησιμοποιώντας πιέσεις και όρους προκειμένου να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ένωση ότι «παραβιάζει τους κανόνες», υποστηρίζοντας ότι η «κανονιστική της ισχύς» εξασθενεί, καθώς ολοένα και περισσότερο διαμορφώνει κανόνες που δημιουργούν εμπόδια στις εγκρίσεις και στην πρόσβαση των επιχειρήσεων στην αγορά.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, πρόκειται να συναντηθεί αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες με τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου, Γουάνγκ Γουεντάο, καθώς η Ένωση πιέζει το Πεκίνο να αντιμετωπίσει το διευρυνόμενο εμπορικό έλλειμμα, το οποίο έφτασε περίπου τα 360 δισ. ευρώ (410 δισ. δολάρια) το 2025 και συνέχισε να αυξάνεται και φέτος.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται αφού οι ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, προετοιμάζοντας παράλληλα αμυντικά μέτρα, εν μέσω ανησυχιών για τις επιδοτούμενες κινεζικές εισαγωγές, τις εξαρτήσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και τον κίνδυνο αντιποίνων σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης των εντάσεων.

Το Yuyuantantian υποστήριξε επίσης ότι οι κινεζικές επιχειρήσεις δίνουν πλέον μικρότερη προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή αγορά, γεγονός που, όπως ανέφερε, υποδηλώνει ότι η επιρροή της ΕΕ ενδέχεται να φθίνει. Σημείωσε, ωστόσο, ότι πολλά επενδυτικά έργα μεταξύ Κίνας και Ευρώπης συνεχίζονται, ιδιαίτερα στους τομείς των οχημάτων νέας ενέργειας, των μπαταριών και της αυτοκινητοβιομηχανίας, στους οποίους οι ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να προσελκύσουν επενδύσεις.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι εάν η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αλλάξει, οι προοπτικές για την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας ενδέχεται να καταστούν αβέβαιες.