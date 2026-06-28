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Ιράν: Οι αμερικανικές επιθέσεις συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας

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Ιράν: Οι αμερικανικές επιθέσεις συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας
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Αυτές οι στυγνές επιθέσεις δείχνουν πως οι ΗΠΑ δεν δίνουν την ελάχιστη αξία και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους, αναφέρει η Τεχεράνη.

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ έθεσαν στο στόχαστρο εγκαταστάσεις παρακολούθησης και επιτήρησης στις νότιες ακτές της χώρας, αποκαλώντας τις επιθέσεις παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας που έχει σκοπό να θέσει τέρμα στον τετράμηνο πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

"Αυτές οι στυγνές επιθέσεις... δείχνουν πως οι ΗΠΑ δεν δίνουν την ελάχιστη αξία και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους και ότι η αθέτηση υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης τους", ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ιράν
ΗΠΑ
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