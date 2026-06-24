Ολυμπία Xenia: Η εταιρεία που «βάζει» την ελιά στην αγορά των σνακ

Οι σταθμοί και τα επόμενα σχέδια μιας εταιρείας με ισχυρό αποτύπωμα στον κλάδο τυποποίησης ελιάς και ελαιολάδου. Η συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος

Στη δημιουργία νέων και καινοτόμων προϊόντων που δημιουργούνται από πραγματικές ανάγκες της αγοράς, δίνουν έμφαση στην υγιεινή διατροφή και σχεδιάζονται προκειμένου να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των νεότερων γενεών, με επίκεντρο τη Generation Z, επικεντρώνεται η αναπτυξιακή στρατηγική του μέλλοντος της Ολυμπία Xenia, μιας ιστορικής εταιρείας από την Ηλεία, με ισχυρό αποτύπωμα στον κλάδο τυποποίησης ελιάς και ελαιολάδου.

Με ιστορία που ξεκινά από τη δεκαετία του 1960 και με νέα διοίκηση από το 2014, υπό τον Χάρη Αναγνωστόπουλο, η επόμενη μέρα για την εταιρεία είναι ήδη εδώ. Με βασική πρόκληση τη μειωμένη κατανάλωση ελιάς και ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια, η Ολυμπία Xenia οραματίζεται την «ένταξη» δύο κορυφαίων προϊόντων της μεσογειακής διατροφής στο αύριο και δη σε έναν σύγχρονο τρόπο ζωής και διατροφής.

Στην αγορά των σνακ

Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία κυκλοφόρησε στην αγορά το τελευταίο εξάμηνο ένα νέο προϊόν και δη ελιές υπό τη μορφή σνακ. Όπως αποκάλυψε στους εκπροσώπους του Τύπου, κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής επίσκεψης στην Ηλεία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Χάρης Αναγνωστόπουλος, το προϊόν έχει ήδη μεγάλη απήχηση, ενώ στόχος είναι να καλύψει τις ανάγκες όσων χρειάζονται ένα υγιεινό σνακ στο σπίτι, στο γραφείο ή και στο σχολείο. Το νέο προϊόν κυκλοφορεί σε τρεις κωδικούς και σε καινοτόμες συσκευασίες που περιέχουν περίπου δέκα ελιές, ενώ το κόστος του δεν ξεπερνά το 1 ευρώ.

Η ανάπτυξη

Το νέο κεφάλαιο της εταιρείας περιλαμβάνει στόχο για τριπλασιασμό των οικονομικών της μεγεθών από τα τρέχοντα επίπεδα, συνεχίζοντας την ισχυρή ανάπτυξη που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. «Στόχος μας είναι να μεγαλώνουμε όσο μας το επιτρέπει η πρώτη ύλη», σημειώνει με νόημα ο κ. Αναγνωστόπουλος. Ήδη τα δείγματα γραφής της νέας εποχής που ξεκίνησε το 2014 με την απόκτηση της εταιρείας από τον κ. Αναγνωστόπουλο είναι σαφή.

Μέσα σε 12 χρόνια, ο κύκλος εργασιών υπερτριπλασιάστηκε, αγγίζοντας το 2025 τα 27 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 8 εκατ. ευρώ το 2014, με παράλληλη αύξηση της κερδοφορίας και διατήρηση μιας υγιούς χρηματοοικονομικής βάσης με ελάχιστο δανεισμό. Να σημειωθεί εδώ πως το 2024 η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών της τάξης των 30 εκατ. ευρώ, ωστόσο όπως αποκάλυψε ο κ. Αναγνωστόπουλος, ο βασικός λόγος για αυτή την επίδοση ήταν οι ιδιαίτερα αυξημένες τιμές.

Οι υποδομές και η παραγωγική δυναμικότητα

Στο εργοστάσιο της εταιρείας στον Καρδαμά της Ηλείας οι υποδομές αφορούν σε 120 στρέμματα με 7.000 τ.μ. κτηριακών εγκαταστάσεων, ενώ έχουν τη δυνατότητα παραγωγής 12.000 τόνων ελιάς και 8.000 τόνων ελαιολάδου ετησίως.

Ωστόσο, πρόκειται για παραγωγική δυναμικότητα σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερη από τους σημερινούς όγκους παραγωγής, όπερ σημαίνει ότι ο στόχος για περαιτέρω ανάπτυξη είναι επιτεύξιμος χωρίς την ανάγκη άμεσων μεγάλων επενδύσεων σε παραγωγική ικανότητα.

«Αν καταφέρουμε να αναπτύξουμε το δίκτυο των αγορών μας, μπορούμε να φτάσουμε στην πλήρη δυναμικότητα του εργοστασίου, δηλαδή σε έναν τριπλασιασμό των σημερινών μεγεθών», σημείωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος.

Εξαγωγές σε 33 χώρες

Σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για την εταιρεία αποτελεί και η εξωστρέφεια, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 40% του κύκλου εργασιών της.

Η εταιρεία έχει παρουσία σε 33 χώρες, με ισχυρότερες αγορές τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Ρουμανία. Η στρατηγική στο εξωτερικό βασίζεται σε απευθείας συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς αλυσίδες, όπως η Ahold Delhaize και η Lidl, αποφεύγοντας τους μεσίτες και τους ενδιάμεσους.

Στις διεθνείς αγορές, το brand Olympia Xenia θεωρείται εξαιρετικά ισχυρό, με τις πολυεθνικές να ζητούν μακροχρόνιες συνεργασίες. Παράλληλα, η εταιρεία δραστηριοποιείται έντονα στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Η συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος

Στην ελληνική αγορά, η οποία αντιπροσωπεύει 60% του κύκλου εργασιών της εταιρείας, η Ολυμπία Xenia διατηρεί μια σημαντική συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία απορροφά περίπου το 20% των συνολικών πωλήσεων, ενώ τα προϊόντα της βρίσκονται στα ράφια όλων των μεγάλων αλυσίδων. Στην εγχώρια αγορά η εταιρεία δημιουργεί προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μόνο για την ΑΒ Βασιλόπουλος.

Η ιστορία και η ισχυρή «παρακαταθήκη» του Γεράσιμου Βασιλόπουλου

Η πορεία της Ολυμπία Xenia έχει ταυτιστεί με τον Γεράσιμο Βασιλόπουλο, έναν εκ των κορυφαίων λιανεμπόρων της χώρας.

Ήταν το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960 όταν ο ιδρυτής της ΑΒ Βασιλόπουλος ίδρυσε μια μικρή μονάδα τυποποίησης ελιών στο Μοσχάτο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που στην Ελλάδα τυποποιήθηκε η ελιά, σε μια εποχή που το προϊόν διακινούνταν σχεδόν αποκλειστικά χύμα.

Ο στόχος του Γεράσιμου Βασιλόπουλου ήταν ξεκάθαρος. Να ταξιδέψουν τα προϊόντα της ελληνικής γης συσκευασμένα σε όλο τον κόσμο. Το όνομα Xenia το εμπνεύστηκε από την ελληνική λέξη Φιλοξενία.

Χρονιά ορόσημο δε για την πορεία της εταιρείας αποδείχθηκε το 2014, όταν ο Χάρης Αναγνωστόπουλος απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της εταιρείας από την κόρη του ιδρυτή, Μαρία Βασιλοπούλου, η οποία ακόμη διατηρεί το 20% της εταιρείας.