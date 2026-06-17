ΓΣΕΒΕΕ: Η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων ενισχύει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Τη ΓΣΕΒΕΕ εκπροσώπησε ο Σωτήρης Κοτσαμπάς, στέλνοντας μήνυμα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό και γαστρονομικό τομέα.

Την σημασία της στήριξης της τοπικής παραγωγής και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας ως βασικών πυλώνων της περιφερειακής ανάπτυξης ανέδειξε η συμμετοχή της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, στο διήμερο φεστιβάλ γαστρονομίας «Tastes of Xanthi», που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Ιουνίου στην Ξάνθη.

Τη ΓΣΕΒΕΕ εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας Σωτήρης Κοτσαμπάς, στέλνοντας μήνυμα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό και γαστρονομικό τομέα. Στη διοργάνωση συμμετείχαν επίσης το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ, αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης και πρόεδρος της ΟΕΒΕ Ροδόπης Ανέστης Βαφειάδης, καθώς και η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ξάνθης και μέλος του ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ Μαίρη Τσιακίρογλου.

Η διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, ανέδειξε τον γαστρονομικό πλούτο της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, φέρνοντας σε επαφή παραγωγούς, οινοποιούς, επαγγελματίες της εστίασης και καταναλωτές, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την προβολή των προϊόντων της περιοχής.

Το «Tastes of Xanthi» διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, τον Δήμο Ξάνθης, το Επιμελητήριο Ξάνθης και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ξάνθης.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου παρουσιάστηκαν τοπικά κρασιά από οινοποιούς της περιοχής, βραβευμένες συνταγές των τμημάτων Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής της ΔΥΠΑ ΕΠΑΣ Ξάνθης, ενώ στη Δημοτική Αγορά Ξάνθης λειτούργησε έκθεση τοπικών παραγωγών. Παράλληλα, ο σεφ Βασίλης Καλλίδης πραγματοποίησε ζωντανή μαγειρική επίδειξη με πρώτες ύλες από την περιοχή.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η διοργάνωση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο προβολής, εξωστρέφειας και ανάπτυξης για τις μικρές επιχειρήσεις της περιφέρειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ