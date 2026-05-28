Αρμενία: Ο Τραμπ στηρίζει τον πρωθυπουργό Πασινιάν στις εκλογές της 7ης Ιουνίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι υποστηρίζει τον απερχόμενο πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στη χώρα στις 7 Ιουνίου, μια εκλογική αναμέτρηση που θεωρείται τεστ για την κυβέρνηση αυτής της χώρας του Καυκάσου η οποία πρόσφατα έχει στραφεί προς τη Δύση και παίρνει αποστάσεις από τη Ρωσία.

Ο Πασινιάν, που πάγωσε τη συμμετοχή της χώρας του σε περιφερειακό μπλοκ στο οποίο κυριαρχεί η Μόσχα και επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς του Γερεβάν με τις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον, έχει «την πλήρη και ολοκληρωτική» στήριξη του Τραμπ, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε μία ημέρα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Γερεβάν.

Ο Ρούμπιο κατά την επίσκεψή του επανέλαβε την υποστήριξη των ΗΠΑ σε ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός οδικού και σιδηροδρομικού διαδρόμου -που έχει ονομαστεί προς τιμή του Αμερικανού προέδρου -ο οποίος θα περνά από την Αρμενία και από κάποιες περιοχές του Αζερμπαϊτζάν, μια χώρα με την οποία η Αρμενία βρισκόταν σε αντιπαράθεση μέχρι πρότινος.

«Σύντομα οι ΗΠΑ και η Αρμενία θα ξεκινήσουν από κοινού την κατασκευή του ‘Δρόμου του Τραμπ για τη Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία’, που θα μεταμορφώσει τον νότιο Καύκασο και θα βοηθήσει τις καταπληκτικές αμερικανικές εταιρείες ενέργειας να αποκτήσουν πρόσβαση από την κεντρική Ασία ως τις ΗΠΑ», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος.

Παράλληλα ο Τραμπ τόνισε στην ανάρτησή του ότι ο Πασινιάν «κάνει τη χώρα του ισχυρή, πλούσια και πολύ ασφαλή», ενώ πρόσθεσε ότι «μοιράζεται το όραμά μου για ειρήνη και ευημερία για την Αρμενία και όλη την περιοχή του νότιου Καυκάσου».

Τον προέτρεψε εξάλλου να «ξανακάνει την Αρμενία μεγάλη» («Make (Armenia) Great Again -MAGA!)», παραφράζοντας το σύνθημά του.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Αρμενίας ευχαρίστησε μέσω του Χ τον Τραμπ «για την αναγνώριση και τις φιλικές κουβέντες».

Η κυβέρνηση του Πασινιάν κατηγορεί τη Ρωσία ότι δεν τη βοήθησε στον σύντομο πόλεμο που ξέσπασε το 2023 με το Αζερμπαϊτζάν, μετά το πέρας του οποίου το Μπακού ανέκτησε τον έλεγχο του Ναγκόρνο Καραμπάχ, μιας περιοχή για την οποία έχουν αντιπαρατεθεί επί δεκαετίες η Αρμενία και το Αζερπαϊτζάν.

Μάλιστα ο Πασινιάν έφτασε ως το σημείο να αναφερθεί σε ενδεχόμενη ένταξη της Αρμενίας στην ΕΕ.

Ο βασικός του αντίπαλος στις εκλογές, 0 Ρωσοαρμένης επιχειρηματίας Σαμβέλ Καραπετιάν, προειδοποίησε κατά οποιασδήποτε «απερίσκεπτης βιασύνης» στη στροφή προς τη Δύση.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το κόμμα του Πασινιάν φαίνεται να κερδίζει στις εκλογές, αν και δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία.

Η Ρωσία παραμένει η βασική εμπορική εταίρος της Αρμενίας, η οποία εξαρτάται από τη Μόσχα για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού και ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ