Έξαρση γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο «Αττικόν» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Συναγερμός έχει σημάνει στο νοσοκομείο «Αττικόν» μετά την έξαρση γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, με δεκάδες κρούσματα νοροϊού σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το reader.gr, έχουν ήδη καταγραφεί περιστατικά σε περισσότερους από 25 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, ενώ κρούσματα εμφανίζονται και σε δεκάδες νοσηλευόμενους ασθενείς αλλά και συνοδούς.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς πρόκειται για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομειακή έξαρση νοροϊού, ενός ιδιαίτερα μεταδοτικού ιού που προκαλεί γαστρεντερίτιδα.

Παρέμβαση του Σωματείου Εργαζομένων

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» έκανε λόγο για σοβαρό περιστατικό διασποράς, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεσα μέτρα περιορισμού της διασποράς και αυστηρή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ώστε να προστατευθούν τόσο το προσωπικό όσο και οι ασθενείς.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ στο νοσοκομείο εφαρμόζονται ήδη αυξημένα μέτρα προστασίας και περιορισμού των μετακινήσεων, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση του ιού.