Χατζηδάκης: «Να προχωρήσουμε στον δρόμο της εθνικής ευθύνης, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής»

Με βίντεο από το Ζάππειο Μέγαρο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπενθυμίζει ότι 47 χρόνια πριν, στον εν λόγω χώρο, «ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραφε τη συνθήκη ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα».

Με βίντεο από το Ζάππειο Μέγαρο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπενθυμίζει ότι 47 χρόνια πριν, στον εν λόγω χώρο, «ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραφε τη συνθήκη ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Προηγουμένως, είχε αποκαταστήσει με έναν τρόπο υποδειγματικό τη Δημοκρατία στον τόπο μας και είχε ξεπεράσει σοβαρές αντιδράσεις μελλοντικών εταίρων μας τότε για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ».

Και προσθέτει:

«Είχε όμως αγνοήσει ο Καραμανλής και αντιδράσεις των δημαγωγών και των λαϊκιστών εκείνης της εποχής, οι οποίοι μονότονα επαναλάμβαναν το σύνθημα "ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο" και έβλεπαν καταστροφικές δήθεν συνέπειες από την ένταξη της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη. Το μήνυμα σήμερα, για όλους, αλλά ειδικά για εμάς, για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι πως πρέπει να αντισταθούμε στον λαϊκισμό και τη δημαγωγία, προχωρώντας στον δρόμο της εθνικής ευθύνης και της σοβαρότητας».

«Ο λαϊκισμός είναι το εθνικό μας "καρκίνωμα" και πρέπει να τον αφήσουμε μια και καλή στην άκρη. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα ήθελε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής», καταλήγει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.