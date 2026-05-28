Πολιτική | Ελλάδα

Χατζηδάκης: «Να προχωρήσουμε στον δρόμο της εθνικής ευθύνης, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χατζηδάκης: «Να προχωρήσουμε στον δρόμο της εθνικής ευθύνης, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Με βίντεο από το Ζάππειο Μέγαρο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπενθυμίζει ότι 47 χρόνια πριν, στον εν λόγω χώρο, «ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραφε τη συνθήκη ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα».

Με βίντεο από το Ζάππειο Μέγαρο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπενθυμίζει ότι 47 χρόνια πριν, στον εν λόγω χώρο, «ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραφε τη συνθήκη ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Προηγουμένως, είχε αποκαταστήσει με έναν τρόπο υποδειγματικό τη Δημοκρατία στον τόπο μας και είχε ξεπεράσει σοβαρές αντιδράσεις μελλοντικών εταίρων μας τότε για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ».

Και προσθέτει:

«Είχε όμως αγνοήσει ο Καραμανλής και αντιδράσεις των δημαγωγών και των λαϊκιστών εκείνης της εποχής, οι οποίοι μονότονα επαναλάμβαναν το σύνθημα "ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο" και έβλεπαν καταστροφικές δήθεν συνέπειες από την ένταξη της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη. Το μήνυμα σήμερα, για όλους, αλλά ειδικά για εμάς, για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι πως πρέπει να αντισταθούμε στον λαϊκισμό και τη δημαγωγία, προχωρώντας στον δρόμο της εθνικής ευθύνης και της σοβαρότητας».

«Ο λαϊκισμός είναι το εθνικό μας "καρκίνωμα" και πρέπει να τον αφήσουμε μια και καλή στην άκρη. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα ήθελε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής», καταλήγει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

@kostis_hatzidakis 47 χρόνια πριν, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραψε τη συνθήκη ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Το μήνυμα σήμερα, για όλους, αλλά ειδικά για εμάς, για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι πως πρέπει να αντισταθούμε στον λαϊκισμό και τη δημαγωγία, προχωρώντας στον δρόμο της εθνικής ευθύνης και της σοβαρότητας. Ο λαϊκισμός είναι το εθνικό μας καρκίνωμα και πρέπει να τον αφήσουμε μια και καλή στην άκρη. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα ήθελε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. #fygreece #tiktokgreece #ellada ♬ πρωτότυπος ήχος - Kostis Hatzidakis

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πλούσιοι, επιτυχημένοι και 20άρηδες: Οι πιο ακριβοπληρωμένοι νέοι παίκτες

Ρευματοκλοπές: Το σχέδιο για μηδενισμό έως το 2031 από τον ΔΕΔΔΗΕ

«Στον αέρα» διαγωνισμός μισού δισ. ευρώ για νέες ταυτότητες και διαβατήρια

tags:
Κωστής Χατζηδάκης
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider