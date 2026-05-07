Titan: Ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας στο α' τρίμηνο

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €64,1 εκατ., αυξημένα κατά 46,5% (29% σε συγκρίσιμη βάση-LfL), παρά την αυξημένη φορολογία στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα και των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Titan America.

Δυναμική εκκίνηση στο έτος πέτυχε η Titan, με τις πωλήσεις να αυξάνονται το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατά 4,7% σε ετήσια-συγκρίσιμη βάση (LfL) και να ανέρχονται σε 636,1 εκατ. ευρώ, με όλες τις γεωγραφικές περιοχές να συμβάλλουν θετικά, επίσης σε συγκρίσιμη βάση. Οι σταθεροί όγκοι και οι βελτιωμένες τιμές οδήγησαν σε οργανική αύξηση των πωλήσεων.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανέρχεται σε €1,10 ανά μετοχή, υψηλότερο κατά 10% σε σχέση με το 2024, εξαιρουμένου του έκτακτου μερίσματος.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η ισχυρή δυναμική που καταγράφηκε το 2025 στην Αίγυπτο και την Ελλάδα συνεχίστηκε και στις αρχές του 2026, ενώ οι βελτιωμένες επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στις ΗΠΑ –εξαιρουμένης της αρνητικής επίδρασης από το ασθενέστερο δολάριο– ενίσχυσαν περαιτέρω την αύξηση. Οι εξαγορές που ανακοινώθηκαν στα τέλη του 2025 στην Τουρκία και στη Δυτική Ευρώπη (Γαλλία) ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και άρχισαν να συνεισφέρουν στα αποτελέσματα του Ομίλου από τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ η πλήρης ενσωμάτωσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι τιμές διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα στις ΗΠΑ και στα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ στοχευμένες αυξήσεις τιμών υλοποιήθηκαν στις αρχές του έτους στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε επίπεδο Ομίλου, οι όγκοι τσιμέντου αυξήθηκαν, χάρη στη συμβολή των πρόσφατων εξαγορών. Οι όγκοι αδρανών υλικών διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, επωφελούμενοι από τις πρόσφατες στρατηγικές επενδύσεις στη Φλόριντα, καθώς και από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Οι όγκοι ετοίμου σκυροδέματος παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθεροί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (σε συγκρίσιμη βάση), ενώ οι όγκοι τσιμεντόλιθων και εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών (ACMs) (ιπτάμενη τέφρα, ποζολάνη) αυξήθηκαν για ένα ακόμη συνεχόμενο τρίμηνο.

Σε εκατομμύρια ευρώ 1 ο Τρίμηνο 2026 1 ο Τρίμηνο 2025 Δ % Δ %

LfL Πωλήσεις 636,1 638,4 -0,4% 4,7% EBITDA 137,8 122,6 12,4% 16,0% Καθαρά κέρδη 64,1 43,7 46,5% Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 62,1 48,1 29,0%

Χάρη στις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στις αγορές μας και στην αποτελεσματική διαχείριση κόστους, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 12,4% σε ετήσια βάση, ή κατά 16% σε συγκρίσιμη βάση (LfL), και ανήλθαν σε €138 εκ., ενισχυμένα περαιτέρω από τις πρόσφατες εξαγορές στην Τουρκία και τη Γαλλία. Το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω του 21% το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενισχυμένο κατά 250 μ.β. Το πρόγραμμα βελτιστοποίησης κόστους και εσωτερικών πρωτοβουλιών του Ομίλου, «PRIME», άρχισε να αποδίδει ήδη από το πρώτο τρίμηνο. Η συνολική ετήσια επίδραση εκτιμάται σε €40–50 εκατ., με ποσοστό άνω του 10% να έχει ήδη υλοποιηθεί. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €64,1 εκατ., αυξημένα κατά 46,5% (29% σε συγκρίσιμη βάση-LfL), παρά την αυξημένη φορολογία στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα και των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Titan America.

Στο τέλος Μαρτίου 2026, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €676 εκατ., έναντι €214 εκατ. τον Δεκέμβριο 2025, λόγω κυρίως των χρηματοδοτικών αναγκών για εξαγορές, ενώ εκδόθηκε ομολογιακό δάνειο ύψους €350 εκ. τον Φεβρουάριο του 2026. Ως αποτέλεσμα ο δείκτης δανεισμού διαμορφώθηκε σε 1,1x EBITDA. Παράλληλα προτείνεται μέρισμα ύψους €1,10 ανά μετοχή (+10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξαιρουμένου του έκτακτου μερίσματος), το οποίο θα καταβληθεί στις 7 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεσή της έγκρισής του από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 8ης Μαΐου 2026. Ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2026, ύψους έως €10 εκ. και διάρκειας έως εννέα μηνών.

Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €70 εκ. κατά το πρώτο τρίμηνο, με έμφαση σε επενδύσεις ανάπτυξης, όπως η επέκταση δυναμικότητας στην Αίγυπτο, οι αρχικές επενδύσεις σε φωτοβολταϊκό πάρκο στην Τουρκία, η ενίσχυση των υποδομών αποθήκευσης για εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά (ACMs) και τσιμέντο, η ανάπτυξη νέων μονάδων ετοίμου σκυροδέματος, καθώς και οι ετήσιες εργασίες συντήρησης των εργοστασίων. Παράλληλα, οι λειτουργικές ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €53 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2026 (έναντι €41 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2025), ως αποτέλεσμα της αύξησης των κερδών EBITDA σε ετήσια βάση και της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων και των φόρων.

Μετά από ένα ακόμη έτος-ρεκόρ, οι δραστηριότητες του Ομίλου στη Βόρεια Αμερική παρουσίασαν βελτιωμένες επιδόσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε όρους δολαρίου ΗΠΑ, παρά το μεικτό περιβάλλον, λόγω της ασθενέστερης ζήτησης στον κλάδο κατοικίας και της συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας. Ο Όμιλος διατήρησε το μερίδιο στις αγορές που δραστηριοποιείται, παραμένοντας σε ισχυρή θέση για την αξιοποίηση μιας ενδεχόμενης ανάκαμψης. Στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες, οι θετικές επιδόσεις ενισχύθηκαν από την ανάληψη νέων έργων υποδομών και εμπορικών ακινήτων με σημαντικές περαιτέρω προοπτικές, συμπεριλαμβανομένων έργων στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ. Οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς οι υψηλότερες τιμές στο τσιμέντο και στο έτοιμο σκυρόδεμα συνέβαλαν θετικά στην απόδοση των αγορών αυτών. Στη Φλόριντα, η αύξηση στους όγκους αδρανών υλικών, τσιμεντόλιθων και ιπτάμενης τέφρας αντιστάθμισε εν μέρει την ασθενέστερη ζήτηση για τσιμέντο και έτοιμο σκυρόδεμα, λόγω της υποχώρησης του κλάδου κατοικίας, ενώ οι τιμές του τσιμέντου διατηρήθηκαν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Συνολικά, οι επιδόσεις κινήθηκαν σε ευθυγράμμιση με τις ευρύτερες τάσεις στον κατασκευαστικό κλάδο, με την αυξημένη δραστηριότητα σε έργα υποδομών και στον ιδιωτικό μη-οικιστικό τομέα να αντισταθμίζουν εν μέρει την ασθενέστερη ζήτηση στον κλάδο κατοικίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος συνέχισε να προσαρμόζεται ενεργά στις συνθήκες της αγοράς, συνδυάζοντας στοχευμένες πρωτοβουλίες περιορισμού του λειτουργικού κόστους με στρατηγικές επενδύσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, διατηρώντας ανθεκτικές επιδόσεις σε ένα λιγότερο ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον. Τον Μάιο, η Titan America ολοκλήρωσε την εξαγορά της Keystone Cement στην Πενσυλβάνια, ενώ έναν μήνα νωρίτερα εξασφάλισε εγκρίσεις από το υπουργείο μεταφορών (DOT) για τσιμέντο νέας γενιάς τύπου 1T στη Φλόριντα, τη Βιρτζίνια και τη Βόρεια Καρολίνα, και εγκαινίασε το Κέντρο Καινοτομίας (Innovation Hub) στην Φλόριντα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης προηγμένων υλικών, ψηφιακών τεχνολογιών και κατασκευαστικών λύσεων.

Συνολικά, οι πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκαν κατά 2% σε συγκρίσιμη βάση (LfL) και ανήλθαν σε €342 εκ., ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν επίσης κατά 2% σε συγκρίσιμη βάση και ανήλθαν σε €67 εκ.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Στην Ελλάδα, η ισχυρή ανάκαμψη που καταγράφηκε τον Μάρτιο, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους, ανέδειξε τη σταθερά θετική δυναμική. Ως αποτέλεσμα, καταγράφηκαν αυξημένοι όγκοι πωλήσεων, ιδιαίτερα στο έτοιμο σκυρόδεμα, τα αδρανή υλικά και τα κονιάματα, παράλληλα με βελτιωμένες τιμές σε όλα τα προϊόντα. Ο Όμιλος συνέχισε να αποτελεί τον βασικό προμηθευτή για μεγάλα έργα σε όλη τη χώρα. Για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, αξιοποιήθηκε κινητή μονάδα για την υποστήριξη των εργασιών επέκτασης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν νέα έργα οικιστικής ανάπτυξης στο Ελληνικό (The Ellinikon), ενώ προχώρησαν οι εργασίες στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης, στο Flyover Θεσσαλονίκης και σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στη Θεσσαλία, ενισχύοντας παράλληλα περαιτέρω τη ζήτηση για αδρανή υλικά. Ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, επιταχύνθηκε η επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο της φιλοξενίας, ενώ η ζήτηση διατηρήθηκε ισχυρή, υποστηριζόμενη από εν εξελίξει έργα data centers και έργα θεμελίωσης αιολικών πάρκων υψηλής κατανάλωσης τσιμέντου. Παράλληλα, πολυετή έργα υποδομών και logistics κατά μήκος της εμπορικής και βιομηχανικής ζώνης της Αττικής αναμένεται να διασφαλίσουν σταθερή ζήτηση μεσοπρόθεσμα. Η νεοαποκτηθείσα μονάδα άλεσης του Ομίλου στη Γαλλία ενσωματώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου και άρχισε να συνεισφέρει στα αποτελέσματα. Οι εξαγωγές από την Ελλάδα προς την Ιταλία κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την ασθενέστερη ζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, καθώς και από τις μειωμένες εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Οι επενδύσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας συνεχίστηκαν, με έμφαση στην αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και στα σχετικά συστήματα τροφοδοσίας στα εργοστάσια Θεσσαλονίκης και Καμαρίου. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν βελτιώσεις στην άλεση, αναβαθμίσεις φίλτρων στον προασβεστοποιητή και επεκτάσεις της αποθηκευτικής δυναμικότητας για εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά (ACMs).

Οι πωλήσεις στην περιοχή αυξήθηκαν κατά 7% σε συγκρίσιμη βάση (LfL) και ανήλθαν σε €142 εκ., ενώ τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €25,4 εκ., αυξημένα κατά 22% σε συγκρίσιμη βάση.

LfL ΗΠΑ 342 373 -8,3% 1,6% 67,3 72,9 -7,6% 1,7% Ελλάδα & Δ. Ευρώπη 142 125 14,0% 7,1% 25,4 19,4 31,0% 22,2% Νοτιοανατολική Ευρώπη 84 83 1,4% 0,9% 23,0 21,6 6,5% 5,6% Ανατολική Μεσόγειος 68 58 17,1% 29,3% 22,1 8,8 151,1% 142,9%

Οι δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ξεκίνησαν το έτος με θετικές επιδόσεις, υποστηριζόμενες από τις βελτιωμένες τιμές και τους αυξημένους όγκους πωλήσεων τσιμέντου. Στην Αλβανία, το μακροοικονομικό περιβάλλον παρέμεινε ευνοϊκό, με τη δραστηριότητα στον κλάδο κατοικίας και τα έργα υποδομών να στηρίζουν την ισχυρή ζήτηση. Παρά τις αυξημένες εισαγωγές, ο Όμιλος διατήρησε το μερίδιό του στην αγορά μέσω της στροφής του σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και της ενίσχυσης της συνεργασίας του με τους πελάτες. Στο Κόσοβο, η αγορά τσιμέντου κινήθηκε ελαφρώς χαμηλότερα έναντι του προηγούμενου έτους Ωστόσο, ο Όμιλος κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα από την αγορά, καταγράφοντας αύξηση όγκων, υποστηριζόμενη από την ισχυρή δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας της Πρίστινα. Στη Βόρεια Μακεδονία, η αγορά κατέγραψε ανάπτυξη και ο Όμιλος ενίσχυσε τις πωλήσεις του, με τις τιμές να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Ο Όμιλος TITAN υπέγραψε σημαντική σύμβαση προμήθειας τσιμέντου, που αντιστοιχεί σε περίπου το 10% των εγχώριων όγκων πωλήσεων, εξασφαλίζοντας σταθερή απορρόφηση της παραγωγής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Στη Σερβία, η ζήτηση της αγοράς υποχώρησε κατά το 1ο τρίμηνο, κυρίως λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, τον Μάρτιο καταγράφηκε ισχυρή ανάκαμψη της ζήτησης, με τον Τιτάνα να σημειώνει υψηλότερες επιδόσεις από την αγορά. Η ζήτηση εξακολουθεί να στηρίζεται από μεγάλα έργα υποδομών, με βασικούς πυλώνες την EXPO 2027, το Εθνικό Στάδιο και εκτεταμένα έργα υποδομών στο Βελιγράδι. Στη Βουλγαρία, η αγορά παρέμεινε υποτονική, καθώς τα πρώτα στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση στη δραστηριότητα κατοικίας και πιο συγκρατημένη στάση των κατασκευαστών μετά την υιοθέτηση του ευρώ τον Ιανουάριο. Οι εγχώριες τιμές τσιμέντου αυξήθηκαν σημαντικά, αντανακλώντας το υψηλότερο κόστος διοξειδίου του άνθρακα.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €84 εκ., ενώ τα κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν κατά 7% ανερχόμενα σε €23 εκ.

Ανατολική Μεσόγειος

Στις αρχές του έτους, η Ανατολική Μεσόγειος ακολούθησε σε γενικές γραμμές τις τάσεις της προηγούμενης περιόδου. Στην Αίγυπτο, η εγχώρια ζήτηση παρέμεινε θετική, με την κατανάλωση τσιμέντου να υποστηρίζεται από τα μεγάλης κλίμακας έργα και τη δραστηριότητα στον κλάδο κατοικίας. Η βελτίωση των τιμών και οι αυξημένοι εγχώριοι όγκοι πωλήσεων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας στα καύσιμα και την εφοδιαστική αλυσίδα, στήριξαν την αύξηση των κερδών σε επίπεδο EBITDΑ. Οι εξαγωγές από την Αίγυπτο επιβραδύνθηκαν τον Μάρτιο λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ωστόσο, η χώρα διατήρησε τη θέση της ως βασικός προμηθευτής στην Ανατολική Μεσόγειο και στις γειτονικές αγορές της Μέσης Ανατολής. Στην Τουρκία, η κατασκευαστική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή. Αν και η οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή του Μαρμαρά συνήθως ενισχύεται αργότερα την άνοιξη λόγω των καιρικών συνθηκών, τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς παρέμειναν θετικά, υποστηριζόμενα από την εξομάλυνση της μακροοικονομικής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο Όμιλος επικεντρώθηκε στην ενσωμάτωση της πρόσφατα αποκτηθείσας μονάδας της Tracim, η οποία εξελίσσεται ομαλά, ενώ η πλήρης αξιοποίηση της νέας δυναμικότητας αναμένεται εντός του έτους. Η κορυφαία τεχνογνωσία του Τιτάνα αναμένεται να αποδώσει οφέλη από νωρίς, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης των δυνατοτήτων αξιοποίησης εναλλακτικών καυσίμων της Tracim και της ενσωμάτωσης ποζολάνης του Ομίλου στο μείγμα τσιμέντου, συμβάλλοντας στη μείωση του λόγου κλίνκερ/τσιμέντο και δημιουργώντας τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά οφέλη. Έχει επίσης προγραμματιστεί για τη μονάδα η ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Optimizers – RTO), τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί με επιτυχία σε όλες τις μονάδες τσιμέντου, με σκοπό την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την ψηφιοποίηση της παραγωγής.

Η περιοχή κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις, με τις πωλήσεις σε συγκρίσιμη βάση (LfL) να αυξάνονται κατά 29% στα 68 εκ. ευρώ, ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 22,1 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 151%.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Η εγχώρια κατανάλωση τσιμέντου στη Βραζιλία αυξήθηκε κατά 1,8% το Α’ τρίμηνο του 2026, ενώ στην περιοχή που δραστηριοποιείται ο Όμιλος η κατανάλωση ενισχύθηκε κατά περίπου 10%, σημειώνοντας καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην έντονη δραστηριότητα στον κλάδο κατοικίας και στην πρόοδο έργων υποδομών. Οι δραστηριότητές μας στη Βραζιλία συνέχισαν να εστιάζουν στη διεύρυνση των περιθωρίων κερδοφορίας, αξιοποιώντας την επιτυχημένη στρατηγική του Ομίλου, μέσω βελτιστοποίησης του μείγματος προϊόντων, πιο στοχευμένης γεωγραφικής κατανομής των πωλήσεων και πειθαρχημένης τιμολογιακής πολιτικής. Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 16%, ενώ τα κέρδη EBITDA υπερδιπλασιάστηκαν, αντανακλώντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και τη θετική εμπορική δυναμική.

Προοπτικές

Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να διατηρήσει την ανθεκτικότητά της το 2026, αν και με ηπιότερους ρυθμούς ανάπτυξης, εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η κατανάλωση και οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο η μεταβλητότητα στις τιμές ενέργειας, οι διαταραχές στο εμπόριο και η αυστηρότερη νομισματική πολιτική ενδέχεται να επηρεάσουν τη δυναμική της ανάπτυξης, οδηγώντας σε ανομοιογενείς επιδόσεις μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών.

Στις ΗΠΑ, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης το 2026, με ηπιότερους ρυθμούς. Οι πρόσφατες μεταβολές στις τιμές ενέργειας και οι πιθανές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα αυξάνουν ωστόσο τα επίπεδα αβεβαιότητας. Τα αυξημένα επιτόκια στεγαστικών δανείων εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την προσιτότητα των κατοικιών και κατ’ επέκταση τη δραστηριότητα του αντίστοιχου κλάδου, με οποιαδήποτε ουσιαστική ανάκαμψη να μετατίθεται πλέον για το 2027. Αντίθετα, ο βιομηχανικός κατασκευαστικός κλάδος αναμένεται να παραμείνει ανθεκτικός το 2026, υποστηριζόμενος από τη συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα στους τομείς της μεταποίησης, της ενέργειας και της τεχνολογίας. Τα έργα υποδομών παραμένουν βασικός μοχλός ανάπτυξης και, παρά την αβεβαιότητα ως προς τον χρόνο και τη μορφή ενός επόμενου προγράμματος του IIJA (Νόμος περί Επενδύσεων και Υποδομών και Θέσεων Εργασίας), η ισχυρή στήριξη εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ενισχύει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα. Η εξαγορά της Keystone αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου στις ΗΠΑ, διευρύνοντας το γεωγραφικό του αποτύπωμα και ενισχύοντας την παρουσία του σε νέες αγορές, ενώ παράλληλα δημιουργεί ουσιαστικές λειτουργικές και εμπορικές συνέργειες. Οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος εξακολουθούν να υποστηρίζονται από ισχυρούς δομικούς παράγοντες, όπως οι επενδύσεις σε υποδομές, ο επαναπατρισμός της βιομηχανικής παραγωγής και οι αναδυόμενες τάσεις στην ανθεκτική αστικοποίηση και στην τεχνολογία των κατασκευών.

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει την ανθεκτικότητά της το 2026, με ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ περίπου 1,8%, υποστηριζόμενη από την εγχώρια ζήτηση και τη συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα. Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα παραμείνει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, ενισχυόμενη από τη βελτίωση της αγοράς εργασίας, την άνοδο των μισθών και τη σταθερή συμβολή του τουρισμού, αν και το υψηλότερο ενεργειακό κόστος ενδέχεται να περιορίσει τη δυναμική. Παράλληλα, οι δημόσιες δαπάνες αναμένεται να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα μέσω συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων υποδομών. Οι προοπτικές για τον κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν συνολικά θετικές. Οι δημόσιες υποδομές αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, υποστηριζόμενες από έργα μεταφορών, ενεργειακών δικτύων, αντιπλημμυρικής προστασίας και διαχείρισης υδάτων, καθώς και από έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του RRF. Η δραστηριότητα στον τομέα των εμπορικών κατασκευών εκτιμάται ότι θα διατηρήσει τη δυναμική της, ενισχυόμενη από τουριστικές επενδύσεις, εγκαταστάσεις logistics, σύγχρονους χώρους γραφείων και έργα μικτής χρήσης, ενώ ο κλάδος κατοικίας αναμένεται να συνεχίσει την επιλεκτική ανάκαμψή του, με αιχμή τις ανακαινίσεις και την αστική αναγέννηση, ωστόσο υπό την αρνητική επίδραση του υψηλότερου κόστους κτήσης.

Οι οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναμένεται επίσης να διατηρήσουν την ανθεκτικότητά τους, με τη δυναμική της ανάπτυξης να διαφοροποιείται μεταξύ των αγορών. Η κατανάλωση εκτιμάται ότι θα παραμείνει βασικός πυλώνας σε επίπεδο περιοχής, υποστηριζόμενη από την αύξηση των μισθών, τα εμβάσματα της διασποράς και τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, αν και η άνοδος των τιμών ενέργειας ενδέχεται να περιορίσει εν μέρει τη δυναμική. Τα Δυτικά Βαλκάνια αναμένεται να επωφεληθούν από την ενίσχυση των εξαγωγών και τη διατηρήσιμη δυναμική των δημόσιων προγραμμάτων υποδομών, ενώ η ανάπτυξη στη Βουλγαρία εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να στηρίζεται στην εγχώρια ζήτηση και στην απορρόφηση κεφαλαίων που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προοπτικές για τον κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν συνολικά θετικές. Οι δημόσιες υποδομές αναμένεται να αποτελέσουν τον πλέον σταθερό μοχλό ανάπτυξης, υποστηριζόμενες από επενδύσεις σε μεταφορές, ενεργειακές διασυνδέσεις, υποδομές διαχείρισης υδάτων και έργα ανθεκτικότητας που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κλάδος κατοικίας αναμένεται να παρουσιάσει τη μεγαλύτερη δυναμική στην Αλβανία και το Κόσοβο, υποστηριζόμενος από την αστικοποίηση και τη ζήτηση από τη διασπορά, ενώ η δραστηριότητα στον τομέα των εμπορικών κατασκευών εκτιμάται ότι θα διατηρήσει τη θετική της δυναμική στους τομείς των logistics, του τουρισμού και των γραφείων, ιδίως στις πρωτεύουσες και κατά μήκος βασικών μεταφορικών αξόνων.

Στην Ανατολική Μεσόγειο, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει ευνοϊκή το 2026, αν και σε ένα πιο αβέβαιο περιβάλλον. Στην Αίγυπτο, υπό την προϋπόθεση της μη ουσιώδους επιδείνωσης του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα στηριχθεί στη σταδιακή ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης, στις συνεχιζόμενες εισροές σε επιλεγμένα επενδυτικά έργα και στη σταθερή δραστηριότητα στον τουρισμό και σε εξαγωγικούς κλάδους, με τις δημόσιες δαπάνες να επικεντρώνονται σε έργα υποδομών. Κατά συνέπεια, η ζήτηση στον κατασκευαστικό κλάδο αναμένεται να παραμείνει ευνοϊκή, με αιχμή τα έργα υποδομών, ενέργειας και logistics. Στην Τουρκία, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται επίσης να παραμείνει ευνοϊκή το 2026, υπό την προϋπόθεση (και πάλι) της σταθερότητας του γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να στηρίζεται κυρίως στην εγχώρια ζήτηση, σε συνδυασμό με στοχευμένη ενίσχυση σε εξαγωγικούς κλάδους, καθώς προχωρά η μακροοικονομική σταθεροποίηση. Οι δημόσιες δαπάνες αναμένεται να παραμείνουν επικεντρωμένες σε έργα υποδομών, ανασυγκρότησης και βασικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, ενώ η ζήτηση στον κλάδο κατοικίας παραμένει μικτή και η δραστηριότητα στους τομείς των εμπορικών και βιομηχανικών κατασκευών συνεχίζεται επιλεκτικά.

Η στρατηγική του Ομίλου παραμένει προσανατολισμένη στην πειθαρχημένη υλοποίηση του πλάνου ανάπτυξης. Ενώ η διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή παραμένει αβέβαιη, ο Όμιλος συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμος να μετριάσει τον αντίκτυπο τυχόν επιπτώσεων. Αναφορικά με τις εκτιμήσεις μας για το 2026, αναμένουμε σταθερούς όγκους πωλήσεων και θετική σχέση τιμών/κόστους που θα οδηγήσουν σε διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, ενώ οι πρόσφατα ολοκληρωμένες εξαγορές αναμένεται να συμβάλουν περαιτέρω στην αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας. Οι επενδυτικές δαπάνες για το 2026 εκτιμάται να διαμορφωθούν μεταξύ €300 εκ. και €350 εκ., με την πλειονότητα να κατευθύνεται σε αναπτυξιακές επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να είναι σε επίπεδα υψηλότερα σε σχέση με το 2025.