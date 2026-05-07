NN Hellas: Διήμερο IT Hackathon με έμφαση στην καινοτομία, την αξιοποίηση ΑΙ και την ενίσχυση του tech productivity

Η NN Hellas διοργάνωσε στις 26 και 27 Μαρτίου ένα IT Hackathon, σε συνεργασία με τη Microsoft.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρίας για τον ψηφιακό της μετασχηματισμό και ανέδειξε τη σημασία της καινοτομίας, της πρακτικής εκπαίδευσης και της συνεργασίας, ως βασικών παραγόντων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας στον τομέα της τεχνολογίας.

Σε ένα διήμερο εντατικής συνεργασίας στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, περίπου 100 εργαζόμενοι του Τμήματος Πληροφορικής συμμετείχαν σε 13 διατμηματικές ομάδες, δουλεύοντας πάνω σε τεχνικά use cases και πραγματικές προκλήσεις της καθημερινής λειτουργίας του ΙΤ.

Στους συμμετέχοντες δόθηκε η δυνατότητα να εφαρμόσουν σύγχρονες μεθοδολογίες, όπως το Specification Driven Development (SDD) και να αξιοποιήσουν ενεργά εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης λογισμικού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατέστη σαφές πώς η τεχνολογία, σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων, μπορεί να επιταχύνει την υλοποίηση και να αναβαθμίσει την ποιότητα των λύσεων. Η συμμετοχή αναλυτών, developers, engineers και product specialists λειτούργησε καταλυτικά, οδηγώντας σε ταχύτερα και πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Στο τέλος του Hackathon απονεμήθηκαν διακρίσεις στις κατηγορίες Innovation, Business Impact και Integration, με τις ομάδες που ξεχώρισαν να παρουσιάζουν τεχνικά ώριμες προτάσεις και προσεγγίσεις με ξεκάθαρη αξία για τον οργανισμό. Η διαδικασία επιλογής ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των συμμετοχών.

Αναφερόμενη στη διοργάνωση, η Chief Information Officer της NN Hellas, Σέμη Κοέν, σημείωσε: «Tο πρώτο IT Hackathon της εταιρίας αποτέλεσε μια εξαιρετικά δυνατή εμπειρία συνεργασίας και πρακτικής μάθησης.», προσθέτοντας, «Η ενεργή αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης και η εφαρμογή του Specification Driven Development επέτρεψαν στις ομάδες μας να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να διαπιστώσουν στην πράξη πώς η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα της εργασίας τους. Το επόμενο βήμα είναι η συστηματική μετάβαση των λύσεων που αναπτύχθηκαν σε παραγωγική λειτουργία και η ενσωμάτωση του SDD ως βασικού πυλώνα του Target Operating Model μας.».

Με την πρωτοβουλία αυτή η εταιρία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συνεχίσει να ενδυναμώνει τους ανθρώπους της, να ενισχύει τη στρατηγική της για τεχνολογική αριστεία και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η καινοτομία, η μάθηση και η υψηλή παραγωγικότητα να αποτελούν σταθερά χαρακτηριστικά της καθημερινής της λειτουργίας προς όφελος τόσο των ασφαλισμένων όσο και των εργαζομένων της.