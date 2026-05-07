Οριακή άνοδος στις ευρωαγορές αναμένοντας πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Πτώση 2,26% για τη Shell παρά τα ισχυρά αποτελέσματα α' τριμήνου.

Με οριακή άνοδο κινούνται στις συναλλαγές της Πέμπτης οι δείκτες στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές αναμένουν εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,06% στις 623,64 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 3,11% στις 6.051 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης προσθέτει 0,07% στις 24.966 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχωρεί 0,51% στις 10.385 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται 0,45% και τις 8.336 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολισθαίνει 0,02% στις 49.687 μονάδες ενώ ο IBEX 35 κινείται με 0,13% στις 18.128 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Shell υποχωρεί 2,26% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, παρά το γεγονός πως ανακοίνωσε μεγέθη καλύτερα από το αναμενόμενο για το α' τρίμηνο, με ώθηση από την απότομη άνοδο των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ειδικότερα, ο βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 6,92 δισ. δολαρίων ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 6,1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την LSEG. Οι εσωτερικοί αναλυτές της εταιρείας ανέμεναν κέρδη στα 6,36 δισ. δολάρια.

Επιπλέον, απώλειες της τάξεως του 5% σημειώνει η μετοχή της Maersk στη Δανία, καθώς τα κέρδη της ξεπέρασαν τις προσδοκίες για το α' τρίμηνο ήταν όμως σημαντικά μειωμένα σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, τα EBITDA της Maersk για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου ανήλθαν στα 1,73 δισ. δολάρια υψηλότερα από τις εκτιμήσεις για 1,66 δισ. δολάρια σε έρευνα της εταιρείας μεταξύ 10 αναλυτών. Σημειώνεται πως ένα χρόνο πριν, είχαν βρεθεί στα 2,71 δισ. δολάρια.

Ασία: Πρώτη φορά πάνω από τις 62.000 μονάδες ο ιαπωνικός Nikkei 225

Σε ράλι επιδόθηκαν οι αγορές στα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον ιαπωνικό Nikkei να σπάει για πρώτη φορά το φράγμα των 62.000 μονάδων με ώθηση από την τεχνολογία.

Ειδικότερα, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε 5,8% στις 62.962 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix πρόσθεσε 3% στις 3.840 μονάδες.

Επιπλέον, η μετοχή του ιαπωνικού επενδυτικού κολοσσού SoftBank έκανε άλμα 18,44%. Η εταιρεία ηλεκτρονικών Ibiden σημείωσε άνοδο 17%, ενώ η εταιρεία μεταποίησης και μετάλλων Mitsui Kinzoku

κέρδισε 16%. Η Renesas Electronics πρόσθεσε 13%, και η εταιρεία χημικών και υλικών Tosoh Corporation έκανε άλμα 12%.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κέρδισε 1,43% στις 7.490 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε 0,56%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,55% στις 26.621 μονάδες και ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κατέγραψε κέρδη 0,48% στις 4.900 μονάδες.