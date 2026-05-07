Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε «επαφή» με τις 2.300 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Σε πιο ήπιους τόνους κινούνται την Πέμπτη οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά τη χθεσινή «εκρηκτική» άνοδο που έφερε τον Γενικό Δείκτη σε επίπεδα προ της έναρξης του πολέμου στο Ιράν.

Ο προτεινόμενος αμερικανικός συμβιβασμός προς την Τεχεράνη αποτέλεσε τον βασικό καταλύτη χθες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος έχει «πολύ καλές πιθανότητες να τελειώσει» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας πριν από τη σύνοδο με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping στο Πεκίνο, στις 14-15 Μαΐου. Το Ιράν φέρεται έτοιμο να παραδώσει την απάντησή του μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένα σημεία της πρότασης παραμένουν μη αποδεκτά για την Τεχεράνη.

Όπως σχολιάζει η UBS, το χθεσινό ράλι υπενθύμισε για ακόμη μία φορά πόσο γρήγορα μπορεί να κινηθούν ανοδικά οι αγορές όταν διαφαίνεται προοπτική επίλυσης της σύγκρουσης ή ακόμη και όταν ενισχύονται απλώς οι ελπίδες προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, εξακολουθεί να απαιτείται προσοχή. Το Ιράν δεν έχει ακόμη αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο, ενώ οι δημόσια διατυπωμένες διαπραγματευτικές θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν πολύ μακριά μεταξύ τους, μεταξύ άλλων σε ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η ελεύθερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ και η στήριξη του Ιράν προς περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Επιπλέον, oι επιπτώσεις της αναταραχής δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στην οικονομία, ενώ παραμένει ασαφές πόσο γρήγορα και σε ποιο βαθμό θα ομαλοποιηθεί η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Πλοιοκτήτες και ασφαλιστικές εταιρείες ενδέχεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την ασφάλεια των διελεύσεων.

Με αυτά τα δεδομένα, για τις αγορές οποιαδήποτε εξέλιξη σε αυτό το πεδίο αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν πυροδότησαν χθες έντονες πιέσεις στο δολάριο και, σύμφωνα με αναλυτές της ING, η μεταβλητότητα στην αγορά συναλλάγματος αναμένεται να παραμείνει αυξημένη έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, καθώς οι αγορές περιμένουν την τελική έκβαση των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σήμερα η αγορά συναλλάγματος εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, ενώ οι τιμές του Brent κινούνται εκατέρωθεν των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Σε αυτό το κλίμα, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σε Φρανκφούρτη και Παρίσι κινούνται ήπια ανοδικά, ενώ με φόντο τις τοπικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο ο FTSE100 στο Λονδίνο υποχωρεί περί του 0,5%. Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα και αύριο στις ανακοινώσεις εγχώριων αποτελεσμάτων, μεταξύ των οποίων από Τιτάν, Coca-cola HBC, Eurobank, ΟΤΕ και ΕΤΕ, καθώς και στην αυριανή ετυμηγορία της Fitch για το ελληνικό αξιόχρεο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.299,23 μονάδες με οριακές απώλειες 0,03%, κινούμενος μέχρι στιγμής σταθεροποιητικά και με εναλλαγές προσήμου.

Πιο ξεκάθαρη η εικόνα για τον δείκτη των τραπεζών, που ενισχύεται 0,68% στις 22.643,48 μονάδες, ενώ στη σύνθεσή του ξεχωρίζει η άνοδος 3,52% της Optima. Στο +1,18% διαπραγματεύεται η Τρ. Κύπρου, η ΕΤΕ ενισχύεται 0,84% στα 14,42 ευρώ, και ακολουθούν οι Τρ. Πειραιώς και Eurobank με άνοδο περί του 0,3%-0,4%. Οριακά κέρδη 0,03% για την Alpha Bank στα 3,77 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2,7:1 με 73 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 27 σε αρνητικό και 49 αμετάβλητων.

Ο συνολικός τζίρος λίγο μετά τις 11:00 διαμορφώνεται σε 25,25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3,13 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.